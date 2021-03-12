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Serdar Ali Çelikler: Maç sonu sarılma pozu çok şey anlatıyor

Beşiktaş, Başakşehir'i 3-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler mücadeleyi değerlendirdi

Serdar Ali Çelikler: Maç sonu sarılma pozu çok şey anlatıyor

Bu sene elindeki kadroyu en verimli kullanan teknik direktör olan Sergen Yalçın, takımda olağan fiziki düşüş ve mental yorgunluğu atlatabilmek için oyuncularına bir hedef koymuştu:

Fenerbahçe maçına kadar kayıpsız gidelim, derbi sonrası milli ara var. O esnada dinlenir ve asıl.zor olacak final haftalarına dinlenmiş gireriz..

Bu hedefe doğru gelinirken en zor haftaya girildi. Hem ligde hem kupada üst üste 2 Başakşehir maçı ardından Fenerbahçe derbisi..

Beşiktaş, hiç ama hiç; kendisini hiç zorlayamayan - organize tek bir akın yapan ve onda da golü bulan (Deniz Türüç'ün attığı gol) Başakşehir'e karşı maçın başından sonuna kadar oyun üstünlüğünü elinde tuttu. Rakip toplam 4 kez geldi. Birinde maçın başıydı ve Aleksic'in vuruşu direkten döndü. Sonra Vida'nın hatasında Crivelli iyi top taşıdı ama Ersin golü önledi. Rakip, tek olgun atağını 2. devre başlarında yaptı ve Deniz, N'Sakala'nın da hatasından golü buldu. Skor 2-1 Beşiktaş lehineyken ve oyuna Necip de girmişken taç atışından gelen toptan dolayı şans eseri de olsa Demba Ba'nın önüne düşen topta skor bulunması Beşiktaş'ın düşünmesi gereken sorun. İlk defa değişikliklerde geç kalan, baskıyı artırma yoluna gitmeyen Sergen Hoca'yı bu kez ısrarla istediği Wellinton ve Josef'in golleri güldürdü.

Abou, bir direğe takıldı bir de asist yaptı. Larin de bir gol attı bir kafa şutu da Volkan da kaldı. Adem saha içinde iyi gözüktü etkili olamadı. Ghezzal da saha içinde kötü gözüktü ama yine asist yaptı.

Beşiktaş oyun üstünlüğünü hiç bırakmadığı maçta hakkıyla 3 puanı aldı. Hafta içi kupa maçında muhtemelen çok rotasyon yapacaklardır. F.Bahçe derbisine önce yenilmemek adına çıkacaklardır.
Beşiktaş, G.Saray'ın bay geçtiği hafta Alanya ile içeride oynuyor. O hafta F.Bahçe de Malatya deplasmanında olacak. F.Bahçe'nin bay geçtiği haftada ise Sivas deplasmanına gidecek. G.Saray ise Trabzon ile oynayacak. Yani rakiplerinin bay geçtiği haftalarda zor rakiplerle oynayacaksa da bay geçmeyen diğer rakipleri de zor maçlara çıkacak. Hatay, Vodafone Park'a gelecek.

Yani, haftaya Fenerbahçe'yi yenerlerse bence yolun yüzde 70'ini geçmiş olurlar. Maçın son düdüğünden sonra futbolcuların birbirlerine sarılmaları çok şey anlatıyor. Onlar da biliyor ki bu iki maç (Başakşehir-F.Bahçe) şampiyonluk yolundaki en mühim virajlar..

☆☆

Geçen senenin şampiyonu, bu sene Manchester United'i yenen, ne olur olsun Leipzig'e 3 gol atabilen son 5 yılın en kuvvetli oyununa sahip Başakşehir ise son derece edilgen, sadece kendi 18'i önüne çekilip; çıkamayan çağdışı bir oyun oynayan sıradan bir ekibe dönüşmüş. Bu anlayışla düşme korkusu yaşamaya da devam ederler gelecek yıldan itibaren de tüm havalarını yitirirler.

Cüneyt Çakır çok iyi maç yönetti.

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