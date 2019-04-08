Yeni TFF Başkanı kim olacak bilmiyorum. Nihat Özdemir mi, Yıldırım Demirören geri mi döner, başka bir isim mi çıkar fikrim yok. Ama kim olursa olsun ne olur ama ne olur "futbolu dert" edinsin.
İlk yapacağı şey de "Yerde yatan rakip oyuncu varken topu taca atma" yalandan centilmenliğini kaldırmak olsun. 1990 Dünya Kupası'nda İrlanda'nın İngiltere maçında topu taca atmasıyla başlayan bu yazılı olmayan kural yıllar içinde suistimale açık hale geldi.
Dün Ankaragücü - Fenerbahçe maçında, Fenerbahçe; rakip yarı alanda 2 kez sete yerleşmişken, Ankaragücülü futbolcuların yerde yatmaları dolayısıyla atak durduruldu. Sonra Ankaragücü atağında Zajc'ın suratına top çarptı ve Sloven oyuncu kurşun yemiş gibi yere yatınca bu kez Fenerli futbolcular rakipten topu taca atmalarını istedi. Ankaragücülü futbolcu topu taca atmayınca, hakem de müdahil olmayınca Ekici kendi adaletini sağlamaya çalıştı. Ne oldu peki? 2 atak yalandan yere kesildi. Bir atak kesilmedi diye Ekici'nin atılmasına neden olan olaylar zinciri başladı.
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Hemen her maçta yaşanıyor. Öne geçen takımın oyuncuları yerde yatıyor. Seyirci ıslıklıyor. Takım arkadaşları yerde yatan arkadaşlarını işaret ediyor. Ya hakem maçı durduruyor ya da hücum eden takım topu taca atıyor. Atak kesiliyor. Sonra topu yalandan geri veriyorlar, 10 dakika yerde yatan ve oyunu geren isim 30 saniye sonra oyuna giriyor.
Ne olur şu yalandan centilmenliği artık bitirelim.
Ne olur akan oyunu kesmeyelim.
Ne olur hakemler yerde yalandan yatan isimler konusunda soğukkanlı olsun.
Zaten ciddi ve önemli bir sorun olursa oyuncuların hepsi insan, bırakırlar topu yerde yatan meslektaşlarına koşarlar.
İngiltere Ligi'nin en önemli özelliği akışkan oyun ise bunun en önemli aktörleri hakemler. Bizim hakemlerimize de inisiyatif verelim. Oyunun kesilmesine ve sakatlık nedeniyle topun taca atılmasının yasaklanmasını istiyorum. Hakem söylemedikçe kimse topu taca atmasın. Kendi arkadaşları yerde kalsa dahi, kimse oyunun akışını kesemesin. Ciddi bir sorun olursa hakem oyunu keser zaten. Oyundan bu gerekçeyle çıkan isim de 3 dakika oyuna giremesin. Bu kuralları getirelim oyunumuzu hızlandıralım.
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