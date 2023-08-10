Serdar Ali Çelikler: Sen süper kahraman değilsin İsmail hocam

İrfan Can - Mert Hakan bu isimler kredilerini çoktan tüketmiş isimler. Bu oyuncular ellerinden geleni yapsalar dahi hata yapma lüksleri çok ama çok az.

İşler iyi gitmediği zaman kum torbası yerine konuyorlar. Bu isimleri iyi sonuçlar geldikten sonra kazanman daha doğru olur.

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Ha bir de Zajc meselesi var. Bu tip isimlerle ne uzar ne kısalırsın hocam. Bir dönem iş yaptılar diye şimdi de seni abat edecek isimler değil bunlar.