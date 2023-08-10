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        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Serdar Ali Çelikler: Sen süper kahraman değilsin İsmail hocam - Fenerbahçe Haberleri

        Serdar Ali Çelikler: Sen süper kahraman değilsin İsmail hocam

        Fenerbahçe, Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında evinde Maribor'u 3-1 mağlup etti. Serdar Ali Çelikler, mücadeleyi ve sarı-lacivertlilerdeki son durumu değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2023 - 23:48
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        İsmail Kartal'ı hem seviyorum hem de sayıyorum. Ama 2 büyük hatası var.

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        Birincisi çok ama çok duygusal. Her tezahüratta, ilk kez oluyormuş gibi insanın gözü dolar mı? İkinci büyük hatası ise devraldığı mirasın farkında değil.

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        Sayın hocam bu takım geçen sene 125 gol attı. Arda Güler kaybı hariç, ön tarafa yani iş bitirecek tarafa daha kaliteli isimler alındı. Buna karşın takım geçen sezona göre daha az hücum aksiyonu üretebiliyor.

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        Dzeko'ya daha uygun bir yöntem olan 4-4-2'li bir çift santrforlu düzen bile denemeye cesaret dahi edemiyor İsmail hocam.

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        Gel gelelim daha ötesi geçmişteki yaşanmışlıkları günümüz gerçekliğine oturtmaya çalışıyor. Altay'dan bir şey olmaz hocam. Asla bu kaleciyle ilerleyemezsin.

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        Başkana sen ısrar etmelisin "Bana kaliteli yabancı kaleci lazım" diye oysa sen Altay kalsın derdindesin. Neden? Sahada 9 yabancı kullanabil diye..

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        İrfan Can - Mert Hakan bu isimler kredilerini çoktan tüketmiş isimler. Bu oyuncular ellerinden geleni yapsalar dahi hata yapma lüksleri çok ama çok az.

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        İşler iyi gitmediği zaman kum torbası yerine konuyorlar. Bu isimleri iyi sonuçlar geldikten sonra kazanman daha doğru olur.

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        Ha bir de Zajc meselesi var. Bu tip isimlerle ne uzar ne kısalırsın hocam. Bir dönem iş yaptılar diye şimdi de seni abat edecek isimler değil bunlar.

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        Kaliteli oyunculara ihtiyacın var. Daha kalitelilere.. Sen süper kahraman değilsin hocam, kredisi düşük, ne uzar ne kısalır isimlerle bariz kalibresi düşük kaleciyle hiçbir şey yapamazsın.

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        Bir söz de başkan Ali Koç'a. Şu ana kadar fena gitmiyorsunuz. Hocayı dinlemeyin sayın başkan..

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        Maribor iyi takım. Ama sanırım 3-1'den tur döndürecek bir takım değil.

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        Fred transferi doğruysa orta alana büyük bir kalite takviyesi geldi demektir. Bir tane daha klas kesici, Cengiz ya da Merih ile Türk takviyesi ve muhakkak kaleci..

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        Navas - De Gea kimse.. Sonra Konferans ve lig şampiyonluğunu konuşabiliriz.

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