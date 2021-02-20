Maçtan önce Vole'de yaptığımız Tutturanlar Kulübü programında Fatih Terim'in maça özel hazırlanacağını düşündüğümü, bir sezonda 3 kez aynı takıma yenilmeyeceğini ifade edip maçı kazananın sarı-kırmızılı ekip olacağını tahmin etmiştim.

Nitekim maç başladı ve iyi bir takıma karşı iyi çalışmış bir G.Saray vardı. Salih çok iyi bir futbolcu ve Alanya'nın en mühim hücum adamı. Lakin o, Efecan ve Tayfur iyi hücumcular olmakla beraber kısmi savunma zaafları var. İşte oraya sürekli hücum etti G.Saray. Fatih Terim, bu bölüme özel çalışmış. Hep o bölgeyi zorladılar. Misal Arda-Yedlin kanadından tek bir atak dahi yapmadılar. Hatta Gedson bile bir kez bile içeri sızmadı. Ama işte hep anlattığım, önemsediğim 'Çizilmiş Hücum Planı' ile çalışılmış taktik ile Alanya'yı zorladılar. Gedson, Onyekuru'ya harika bir top attı aklımıza Başakşehir maçında Donk'un attığı pas geldi. Demek ki Terim bu minvalde takımını çalıştırmış. Sonra Mustafa, Onyekuru'ya bir pas attı gol olmadı. Ama Yedlin, yine o bölgeye pas attı bu kez Emre Kılınç golü attı. Golden sonra da o bölümü zorladı G.Saray ama Alanya savuma göbeği pozisyon verdirmedi.

2. yarıda G.Saray yine o bölgeye hücum etti ama Onyekuru 2 kez atakları harcadı. 55'den sonra Alanya oyun hakimiyetini ele aldı. Burada maçı iyi çizen ve hücum planı işleyen Fatih Terim, bence oyuncu değiştirmekte çok geç kaldı. Gedson 60'da çıkmalıydı. Davidson'u hemen hiç engelleyemeyen Yedlin yerine Linnes denenebilirdi. Sol bek Ömer çok zorlandı oraya daha erken takviye yapılabilirdi. Taylan daha erken içeri atılabilir, kötü günündeki Onyekuru yerine Babel ileride top tutabilmesi adına 70'lerde girebilirdi. Ama Fatih Hoca geç kaldı.

Bu dönemde Alanyaspor tamamen gömdü rakibini. G.Saray hiç çıkamadı. Ama 80'e kadar pozisyon da vermedi. 80'den sonrası ise 2 kez Muslera. Hele hele son dakikada Pektemek'in kafa vuruşunda 'Bay Haksız Rekabet' yürürken gol kurtardı. G.Saray çok kritik bir deplasmandan iyi oynamadığı bir maçı daha bitirerek 3 puanla dönüyor. Bu 3 puan adım gibi eminim ki Terim için Şamp... demek. Hatay ve Antalya dışında zor deplasmanı kalmadı G.Saray'ın. Beşiktaş ve Trabzonspor maçları da içeride. Terim bunu biliyordu ve kazanması gereken maçı kazandı. Ama Fatih Hoca da biliyor ki değişiklikleri geç yaptı ve bu kadar baskı yedirmemeliydi takımına. Alanyaspor ve Çağdaş Atan'ı tebrik ediyorum. Mükemmel bir takım oluşturmuş. Bakasetas'ın yeri dolmadığı halde.

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Gelelim hakemlere..

Zorbay Küçük'ün bu maça atanması hataydı. Daha geçen hafta Nwakaeme'yi direkt kırmızıdan ihraç etmesi gerekirken sarı kart verip hata yapan hakem bu maça atanmamalıydı. Bu önemde bir maça VAR hakemi olarak Emre Malok adlı tecrübesiz hakem verilmemeliydi.

Atama baştan yanlış. Tartışılacak 3 pozisyon var.

• Onyekuru'nun penaltı bekleyip yerde yattığı pozisyon temiz. Devam kararı doğru.

• Tzavellas, kayarak gelip topu taca atarken elle kesti. Net sarı kart gerekirdi. Hakem ilk anda süzememiş olabilir. VAR da sarı karta karışamaz ama yan hakem ne iş yapar?

• Babacar'ın ayağının Lyuindama'nın kulağına gelen pozisyonda hem Zorbay Küçük hem de VAR'daki Malok, sarı kart verdiler. Küçük; "Daha geçen hafta Nwkaeme'ye sarı verdim. Buna da sarı vereyim" demiş olabilir. Ama Malok muhakkak izlemeye çağırmalıydı.

Diagne pozisyonu, Dorukhan pozisyonu, Lemos pozisyonu akla geldi. Onlar kırmızı ise bu da olmalıydı.

Maç berabere bitse bu pozisyon çok konuşulurdu. Ama bu pozisyon yine de konuşulmalı. Ben "Hakem camiası çürümüş bir camiadır. Yıkılıp yeniden yapılması gereken bir camiadır" demeye devam edeceğim. Bana bunu dedim diye saldıranlar şimdi Zorbay Küçük'ü asacaklar. Ben de artık tek tek hakem asmayalım. Yapıyı değiştirelim demeyi sürdüreceğim. Gerisini zumbacıyı ölümüne savunanlar düşünsün.