85. dakikada takımın en yeteneği kısıtlı isimlerinden Frey'in şutu direk yerine filelere gitse bir futbol mucizesi gerçekleşirdi. Çünkü F.Bahçe'nin puan alması için gerçek bir mucizeye ihtiyacı vardı. Sosa, 75'de 2. Trabzon golünü attığında takımının 26. şutunu çekmişti. 95-96'daki şampiyonluk maçından bu yana Trabzonspor'un F.Bahçe'ye bu kadar üstünlük kurduğu bir maç olmamıştır. Maç çok daha açık farklı bir skorla Trabzon galibiyeti ile bitmeliydi. İlk devrede F.Bahçe'nin rakip ceza sahasında şutunu geçtim aksiyonu yoktu. Çünkü F.Bahçe'nin oyun planı "Topu Tepelim" ve "İleri doğru şişirin" üzerineydi. Bu devrede sadece kendi ceza alanı önlerinde iyi blokaj yapabildiler. Yusuf 4 şut attı. Pereira 1, Nwakame 1 ve Sosa da 1. Bir de penaltı kaçırdı evsahibi. İlk devredeki küçük mucizeden ders almayan Koeman 2. devreye de aynı şablon ve aynı oyun planı ile çıktı: Topu Tepin, şişirin bir de Valbuena'ya verin.. Fakat Valbuena 2 kişi tarafından bloke edilip sürekli top kaptırdı. Koeman seyretti. Pereira 2. devre sağ kanadı koridor yaptı Koeman seyretti. İlk devre hiç ama hiç ileri çıkmayan sol bek Novak bu devre hat trick'i kaçırdı çünkü Ayew onu hiç takip etmedi Koeman yine seyretti. Trabzon 2. gole kadar göbekten belki 5 pozisyon buldu Koeman bu kez seyretmekle kalmadı; Topal'ı çıkarıp Ekici'yi aldı ki rakip daha rahat gelebilsin!! Son 5 dakikadaki yalancı baskıdan bir sonuç çıksa Koeman yine bir büyük maçta takımını geri döndüren hoca olacaktı belki de.. Ama futbol "tepük"e karşı kazanır..

Gerçeklere gelelim:



İnanılmaz ama Frey şu anda Slimani'nin çok önünde. Slimani oynamaz. İllaha 2 santrforla oynayacaksanız rakip sol beki kahraman yapan Ayew, Frey'in partneri olur. Takımın ileride top tutacak isimlere ihtiyacı var. Frey-Islam ve Ayew'e gelen hemen her top kaybediliyor. O zaman bu 3'lünün en azından birinden vazgeçip kanatlardan birinde Ekici'den yararlanılabilir. Ya da 4-2-4 yerine yine 4-2-3-1'e dönülür ve Frey'in arakasında Valbuena - Benzia - Ekici gibi bir diziliş düşünülebilir. Bu 3'lü çok daha az top kaybedeceğinden rakip alanda top tutulur. Takımda daha rahat yerleşir. Ancak Ekici'ye de Benzia'ya da fiziken ve mental olarak tam güvenilemiyor. F.Bahçe'nin sorunu bu zaten. Güvenilir isimlerinin yeteneği zayıf, yeteneği olanların güvenilirlikleri.. Devre arasına kadar yapacak bir şey yok. Ancak 3 kiralıkla da seneye devam edilmemeli. Gelecek yılın transfer planlarına da şimdiden başlanmalı.. F.Bahçe kadrosu ancak Ocak-Temmuz-Ocak gibi 3 transfer döneminde toparlanacak kadar geride. Tabi bu transferleri bu kez beceriksiz arogan Fransız'ın yapmaması gerektiğini bir kez daha seslendirelim. Öte yandan kadro zafiyeti kadar bu tarihi farktan kurtulunulan berbat futbolun fatura adreslerinden birinin de Koeman olduğunu belirtelim. 2. devre başlarken Islam'ı çıkarıp Ekici'yi alsa orta alanı toparlayabilirdi.

Ünal Karaman'ı tebrik ederim. İlk yarıyla yetinebilirdi ama daha fazlasını yaptı. Sol bekini de hücuma gönderdi. Sağ beki ile sol bekinden rakip sağ ve sol kanat hücumcularının savunma zafiyetlerinden yararlanmasını istedi ve istediklerini aldı. Bir de açıkça şunu gördüm, Burak olmadığında Yusuf da Hugo da Abdulkadir de daha özgür ve özgün oynuyor. Trabzonspor'u ve Ünal Karaman Hoca'yı kutluyorum.