Damien Comolli geldi geleli benim için hep soru işareti. Baştan hakkında duyduklarım pek iç açıcı değildi ama "komisyonculuk" söylentisi bu tip görevlerdeki isimlerin hepsi için söylendiğinden üstünde durmaya değmez diye düşündüm. Bugün dünyada Begiristan'dan Monchi'ye kadar herkese bu sıfatlandırma yapılıyor. Bu konuyu önemsemiyorum..



Asıl şüphe duyduğum nokta "eski moda bir isim" olduğu ve Avrupa piyasasında etkinliğinin azaldığı bilgisiydi.. Sonra icraatlarına odaklanmaya başladım. Bir kere Batur Altıparmak dışında bir menajerlik şirketi ile çalışmıyor. Kendisine elindeki portföyü göstermeye gelen menajerleri doğru dürüst dinlemedi bile. Hadi bunlar da diğer menajerlerin uydurması olsun. Ama Sportif Direktör'ün bence asıl problemi hala bir satış gerçekleştirememiş olması. 3 milyon dolara Fernandao'nun satılması denilebilir belki ama Brezilyalı'ya ilgi zaten vardı. Ama Ozan-Salih daha da önemlisi Giuliano ve Valbuena'yı veya Dirar'ı satamaması net bir başarısızlıktır. Ben sportif direktör olsam ben de satamam. O zaman farkımız ne?

Ama misal Ahmet Bulut olsa, hatta yakın çalıştığı Batur Altıparmak'a görev verseniz bu isimlerden bir ikisini satabilirdi. Beşiktaş'ın satış-pazarlama yeterliliğinin yarısı bile Comolli'de görülemedi maalesef. Almaya geldi mi alamayan; menajer yelpazesini genişletmeye yanaşmayan bir de satış yapamayan sportif direktör ne iş yapar?Bir iki ismi satabil de bu takıma lazım olan bir 8 numara ile bir stoper alınmasına yardımcı ol..

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