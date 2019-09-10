Peki bu neden yapılıyor?

Malumunuz, PFDK'nın Fatih Terim'e cezası; cezanın 19.05'de twitter'da açıklanma hatası v.s gibi bir takım gündemlerin arasında kayboldu ama Radamel Falcao'nun sözleşmesinin tüm detayları Akşam gazetesi tarafından ortaya konuldu. Akşam'daki dostları tebrik ederim..

Benim daha evvel söylediğim gibi 3 yıllığına 22 milyon Euro maaşı var Falcao'nun. İddialarımızı kanıtlamış oldu bu haber. Size "anlatılan" gibi yıllık 5 milyon Euro değilmiş..

Gazetecilik şüphe etmektir. Her şeyden şüphe etmek. Günümüzde gazetecilik kalmadığı için; muhabir arkadaşlarımızın çoğu embedded olmaya zorlandıkları için; embedded olmayanlara, olmak istemeyenlere de zorluk çıkarıldığı, idman yasakları getirildiği için; tüm bunların asıl sebebi olarak "gerçek ve güçlü medya patronu" sadece bir iki tane kaldığı için "ne verirlerse yutmamız" bekleniyor.

İşte Al Rayyan, Al Hilal, Al Ahli, Al Ittihat derken Diagne alakasız bir ülkeye kiralan-mışşş gibi yapıldı. (Tıpkı Ertuğrul'un Boluspor'a 1 milyon Euro'ya kiralanmışşş gibi yapıldığına benzer)

Oysa 'hesapta' Diagne'ye teklifler yağıyordu.

Falcao, ilk yıl 7.5 milyon Euro, 2. yıl ve 3. yıl da 7.3 milyon Euro kazanacak. En az 22 milyon Euro'su garanti. Yine daha evvel söylemiş olduğum gibi Mendes'e 3 milyon Euro verildiği kesinleşti. 3 menajere (Mendes - Ahmet Bulut - Özgün Koyutürk) toplam 4.5 milyon Euro ödenecek. Vergiler hariç 25 milyon Euro + kimsenin inanmadığı ama gerçek olan Monaco'ya verilen para (4 milyon Euro olduğu söyleniyor) ile El Tigre'nin 3 yıllık maliyeti neredeyse 30 milyon Euro'ya gelecek. Ben bunu söylediğimde "yok 50 milyon Euro" diyen ergenler herhalde biraz susarlar.

Monaco'ya ne yöntemle ve ne kadar ödendiği de yakında ortaya çıkar.

Bu kadar önemli isimlere bu kadar verilebilir. "Neden verdiniz?" diyemem, hatta ben de olsam veririm. Ama "Neden gereksiz saklama yollarına giriyorsunuz?" diyebilirim.

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Gerçeği arayanlar için bir sözleşme detayı da ben vereyim. Babel'in sözleşmesinde de çok ilginç bonuslar var. Bize "yutmamız için verilen hap"ta Babel: Yıllık 2.5 milyon Euro'dan 3 yıl yazıyor.

• Oysa Babel'e 2 milyon Euro imza parası verildiği;

• Her yıl sezon başında ve sonunda 100'er bin Euro'dan 200'er bin Euro "Sezon ücreti" ödendiği, oyuncunun yıllık çıplak maaşının 2.7 milyon Euro'ya çıkarıldığını;

• Babel'e söz verilen "galibiyet primlerinin" "300 bin Euro'dan az miktarda kalırsa kulüp üstünü tamamlar" taahhüttü ile aslen oyuncunun yıllık garantisinin 3 milyon Euro'ya çıkarıldığı;

• Tıpkı Falcao'da olduğu gibi "oynadıkça kazan" primlerinin 30 maç oynaması haline 650 bin Euro olduğunu;

İmza parası ile birlikte Babel'in aslında ve en nihayetinde yıllığı 4.300 milyon Euro'dan 3 yıllık anlaştığı ilk kez bu yazıda ortaya dökülüyor..

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Benzer durum Nzonzi'nin sözleşmesinde de var. Yani "basit bonuslar"; "oynadıkça kazan" ücretleri ve olsa da olmasa da garanti edilen başarı primleri.

Peki bu neden yapılıyor?

Çünkü "Babel'e 2.5 verdik" deyince daha makul görünüyor. "Aslında 4.300'den 3 yıllık anlaştık" derseniz G.Saray faydasına olsa da yönetimin aleyhinedir.

Göreve gelirken "şeffaflık" sözü veren Mustafa Cengiz ve Abdürrahim Albayrak, kişisel başkanlık hesapları için (Evet, Albayrak başkanlığı düşünüyor) şeffaflığın tam aksi yolunda koşarak ilerliyor.

Gerçekler de en nihayet ortaya çıkıyor. Yarın divan toplantısı var. Hadi kamuoyuna açıklamıyorsunuz bari divan kurulunda şeffaf olursunuz belki.

NOT: Yazının içeriğine bakmadan "neden falanca kulübün filanca futbolcusu için yazmıyorsun" deme ihtimali bulunanlara şunu söyleyeyim: Vedat'ın anlatıldığı, bize "yutmamız için verilen hap"taki gibi 3.5 milyon Euro'ya değil 5 milyon Euro'ya alındığını yazmıştım. Bu köşede... Başka bir isimle ilgili belge ve bilgi elime ulaşırsa onu da yazarım. Yine bu köşede...