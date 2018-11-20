Galatasaray'da sıkıntılı bir süreç var. Ancak bu sıkıntıların dönemsel etkileri dışında sezon başından bu yana süregelen 'adale sakatlığı' derdi yaşanıyor. TFF cezaları bir yana, sakatlıklar nedeniyle de kadroda sürekli erime var. Emre Akbaba'nın darbeye bağlı sakatlığı dışında Nagatomo'nun akciğer sönmesini de bir yana bırakırsak geri kalan tüm eksilmeler adale sakatlığından..
Adale sakatlığı ya kendine bakmamaktan ya da yanlış idmandan olur. 3. bir alternatifi yoktur. Bildiğimiz kadarıyla takımda alacaklı oyuncu da yok. Yani 'kıl dönmesi' olacak bir mesele de görüntüde yok. İttifakla kabul edilen ve görülen bir durum da Galatasaray'ın 65-70'ten sonra fiziken tükendiği.. Tablo bu iken bu durumun artık açıklanması gerek. Yener İnce'nin başında bulunduğu sağlık heyeti mi, yoksa fizik antrenör ekibinin lideri Yunus Küçük mü sorumlu bunun açıklanması lazım.
Fatih Terim yerine başka bir hocanın takımında bu kadar sakatlık olsa kim bilir ne konuşulurdu. Bu 'sakatlık fırtınası', özelde Galatasaray medyasının Terim'e gösterdiği 'ayrıcalık' ile; genel olarak yabancı hocalara şahin olan Türk spor medyasının yerli isimlere güvercin olması gerçeğinin de bir başka göstergesi..
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.