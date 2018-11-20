Galatasaray'da sıkıntılı bir süreç var. Ancak bu sıkıntıların dönemsel etkileri dışında sezon başından bu yana süregelen 'adale sakatlığı' derdi yaşanıyor. TFF cezaları bir yana, sakatlıklar nedeniyle de kadroda sürekli erime var. Emre Akbaba'nın darbeye bağlı sakatlığı dışında Nagatomo'nun akciğer sönmesini de bir yana bırakırsak geri kalan tüm eksilmeler adale sakatlığından..



Adale sakatlığı ya kendine bakmamaktan ya da yanlış idmandan olur. 3. bir alternatifi yoktur. Bildiğimiz kadarıyla takımda alacaklı oyuncu da yok. Yani 'kıl dönmesi' olacak bir mesele de görüntüde yok. İttifakla kabul edilen ve görülen bir durum da Galatasaray'ın 65-70'ten sonra fiziken tükendiği.. Tablo bu iken bu durumun artık açıklanması gerek. Yener İnce'nin başında bulunduğu sağlık heyeti mi, yoksa fizik antrenör ekibinin lideri Yunus Küçük mü sorumlu bunun açıklanması lazım.



Fatih Terim yerine başka bir hocanın takımında bu kadar sakatlık olsa kim bilir ne konuşulurdu. Bu 'sakatlık fırtınası', özelde Galatasaray medyasının Terim'e gösterdiği 'ayrıcalık' ile; genel olarak yabancı hocalara şahin olan Türk spor medyasının yerli isimlere güvercin olması gerçeğinin de bir başka göstergesi..

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