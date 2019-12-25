Fazla uzatmayalım, Zorlu'daki Nihat Özdemir'in ofisinde Ali Koç ve Semih Özsoy'un buluşmasında bir sorun yoktur. Bunu Mustafa Cengiz dahil her başkan "TFF Başkanı ve kulüp başkanı buluşabilir gayet normaldir" diye yorumladı. Ancak 71 yaşında saygın bir iş insanı olan Zekeriya Alp'in Merkez Hakem Kurulu Başkanı (MHK) olarak bu tip bir toplantıya katılması kabul edilemez. Skandaldır. Bu durum Beşiktaş ya da G.Saray başkanları ile yaşansa Ali Koç tepki koyardı. Zekeriya Alp-Oğuz Tongsir ve Ünsal Çimen'den oluşan troykanın vakti dolmuştur. Radikal ve devrimsel değişiklikler yapamayan her MHK kendi hakemleri tarafından yenilecek. Bu MHK'nın da ömrü maksimum 1, 1.5 yılken Zorlu randevusuna katılım başlı başına bir istifa nedenidir. Zekeriya Alp, saygınlığını korumak adına dahi istifa etmelidir.

PFDK BAŞKANI VE ÜYLERİ TERİM'Cİ GALATASARAYLI MI?

Göztepe maçından sonra Fatih Terim, gayet makul ve usturuplu bir hakem yorumu yaptı. Dikkat! Eleştirisi değil yorumu.. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) yemedi içmedi Terim'i disipline sevk etti. Artık emin oldum ki PFDK Başkanı ve üyeleri hasta Galatasaraylı... Hasta derecede Terim'ci.

Bu kadar sıkışmış ve eleştirilerin hedefi haline gelmiş, yandaş basınının dahi savunmakta zorlandığı Terim'e bundan güzel can simidi atılamazdı. Hatta sırf Terim, o "Zorlu" twitini atsın diye bile sevk edilmiş olabilir. Çünkü bu sevkten bir şey çıkmayacağını bilmek için hukukçu olmaya dahi gerek yok. Şimdi böyle bir durumda, 'safları sıklaştıralım' imkanı sağlamanın iki tane mantıklı açıklaması var:

A- Zeka sorunu

B- Kötü niyet...

Yok yok bu PFDK Terim'ci...