Haberler Magazin Serdar Ortaç ayağının kesilebileceğini söyledi! Serdar Ortaç'ın hastalığı nedir ve sağlık durumu nasıl?

Serdar Ortaç ayağının kesilebileceğini söyledi! Serdar Ortaç'ın hastalığı nedir? Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç sağlığı konusunda zor günler geçiriyor. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ortaç, sağlık durumlarından dolayı bunalımda olduğunu ve ayağını kaybetme riski yaşadığını ifade etti. Peki, Serdar Ortaç'ın hastalığı nedir ve sağlık durumu nasıl? İşte, detaylar... Habertürk Giriş: 30.12.2023 - 15:43 Güncelleme: 30.12.2023 - 15:43 facebook

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Serdar Ortaç bir güzellik merkezinden çıkarken ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtladı. Bu aralar iyi hissetmediğini söyleyen şarkıcı, "Kendimi ihmal etmişim. Depresyondan çıkamadım, arkadaşım davet edince geldim. Hep kadınlar yaptıracak diye bir şey yok, erkekler de kişisel bakımına dikkat etmeli" dedi.

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SERDAR ORTAÇ'IN SAĞLIK DURUMU NASIL? Sağlık durumu hakkında da konuşan Ortaç, ayağını kaybetme ihtimalinin olduğunu söyledi! "Tek başıma ayakkabımı çıkarırken bile zorlanıyorum. Bu hastalığın tedavisi yok. 3 atak geçirdim, 4. atak gelirse tehlikeli bir durum olur. Ayağımı kaybetme riskim var. Bakalım, inşallah bir şey olmaz.”