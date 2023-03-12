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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Serdar Ortaç'ın acı günü

Serdar Ortaç'ın uzun zamandır hastanede enfeksiyon tedavisi gören kardeşi Serkan Ortaç, hayatını kaybetti. Acı haberi konser dönüşü alan Ortaç, kardeşinin tedavi gördüğü hastaneye gitti. Hastane çıkışında görüntülenen ünlü şarkıcı, yaşadığı üzüntüyü "Tabii bizim için zor bir durum özellikle annem... Her anne için evlat acısı zor" sözleriyle dile getirdi

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  • Serdar Ortaç'ın acı kaybı! Kardeşi Serkan Ortaç hayatını kaybetti - Magazin haberleri

    Şarkıcı Serdar Ortaç, konser dönüşü aldığı haberle sarsıldı. Ortaç'ın bir süredir hastanede enfeksiyon tedavisi gören kardeşi Serkan Ortaç, hayata veda etti.
  • Serdar Ortaç'ın acı kaybı! Kardeşi Serkan Ortaç hayatını kaybetti - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Serdar Ortaç, konser dönüşü soluğu kardeşi Serkan Ortaç'ın tedavi gördüğü hastanede aldı. Hastane çıkışında gazetecilerin objektiflerine yansıyan 53 yaşındaki şarkıcı, yaşadığı üzüntüyü anlatırken konuşmakta güçlük çekti. 
  • Serdar Ortaç'ın acı kaybı! Kardeşi Serkan Ortaç hayatını kaybetti - Magazin haberleri

    "ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ"

    Kardeş acısıyla sarsılan Serdar Ortaç, "Tabii bizim için zor bir durum özellikle annem... Her anne için evlat acısı zor. Üzerimize düşeni yapıp, kardeşimi son yolculuğuna uğurlayacağız" ifadelerini kullandı.
  • Serdar Ortaç'ın acı kaybı! Kardeşi Serkan Ortaç hayatını kaybetti - Magazin haberleri

    Serkan Ortaç'ın cenazesi, bugün öğle namazına müteakip Suadiye Camii'nde kılınacak, cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

    2 ÇOCUK BABASIYDI

    Hayatını kaybeden Serkan Ortaç, 2 çocuk babasıydı.
  • Serdar Ortaç'ın acı kaybı! Kardeşi Serkan Ortaç hayatını kaybetti - Magazin haberleri

    KARDEŞİ İÇİN DUA İSTEMİŞTİ

    Öte yandan daha önce kardeşi için dua isteyen Serdar Ortaç, "Kardeşim Serkan yoğun bakımda. Allah onu çocuklarına bağışlasın. Lütfen dua edin" demişti.
  • Serdar Ortaç'ın acı kaybı! Kardeşi Serkan Ortaç hayatını kaybetti - Magazin haberleri

    Serdar Ortaç, ayrıca kardeşi Serkan Ortaç'ın rahatsızlığıyla ilgili de "Virüsü buldular. H1N1’miş. Bebeklerde bile oluyormuş. Bunun bünyesine daha ağır gelmiş. Ayağa kalkacağını umuyorum. 10 gün de olur diyorlar, 2 ay da…" ifadelerini kullanmıştı.

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