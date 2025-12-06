Habertürk
        Haberler Magazin Seren Serengil'in annesi Nevin Teoman'dan haber var

        Nevin Teoman'dan haber var

        Seren Serengil, geçtiğimiz ay hastaneye kaldırılan annesi Nevin Teoman'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

        Giriş: 06.12.2025 - 17:31 Güncelleme: 06.12.2025 - 17:31
        Nevin Teoman'dan haber var
        Seren Serengil'in annesi Nevin Teoman, 17 Kasım'da hastaneye kaldırıldı. Teoman, bir süre yoğun bakımda tedavi gördü.

        Serengil, annesinin sağlık durumunun iyiye gittiğini duyurdu ve şu açıklamayı yaptı: Allah hepimizin annesini korusun… Annemle ömrüm boyunca hiç ayrılmadım; o benim dağım, nefesim, gücüm oldu. Göcek'teki evimizin bahçesinde yaşadığı talihsiz düşüş ve geçirdiği kalp kriziyle bir anda her şey altüst oldu. Kalça kırığı sebebiyle karadan nakil imkânsızdı. Bu en çaresiz anımızda, T.C. Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Kemal Memişoğlu’na ve ambulans uçak ekibine gösterdikleri hız, hassasiyet ve özen için yürekten teşekkür ederim. Annemin ilk müdahalelerini büyük bir titizlikle yapan doktorlara teşekkür ederim. Bu zorlu günlerde sevgisini, duasını, desteğini esirgemeyen, Hülya Avşar, Hande Yener, Deniz Seki ve Emel Sayın... İyi ki varsınız. İnsan annesi hayattayken hep çocuktur… Annemin varlığına, nefesine, yeniden açılan gözlerine binlerce şükür.

