Serenay Sarıkaya, babasının fotoğrafını paylaştı

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sıkça gündem olan Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti.

Günlük hayatından kareler paylaşan oyuncu, bu kez Mustafa Sarıkaya'ya da yer vererek, babasına dair nadir görülen fotoğraflara bir yenisini daha ekledi.

Serenay Sarıkaya henüz 6 yaşındayken, annesi Ümran Seyhan ve babası Mustafa Sarıkaya yollarını ayırmıştı. Boşanmanın ardından babasının yeniden evlenmesi üzerine annesiyle birlikte İstanbul'a yerleşen Sarıkaya, babasından uzakta büyümenin zorluklarını bir röportajında şu sözlerle anlatmıştı: Bir kız çocuğunu, özellikle gelişim aşamasında baba faktörü bu kadar önemliyken, babasız büyütmek gerçekten büyük bir olay.