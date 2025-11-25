Serenay Sarıkaya, Mahmut Tuncer'i ti'ye aldı

Pek çok ünlü isim, hayatlarının film olması durumunda kendilerine Serenay Sarıkaya'nın hayat vermesini dile getirmişti. Zerrin Özer, Kibrariye ve merhume şarkıcı Güllü ve Deniz Seki, geçmişte yaptığı açıklamalarda; "Beni, Serenay Sarıkaya canlandırsın" demişti.

Son olarak Mahmut Tuncer de; "Hayatım bir gün film olursa Serenay Sarıkaya oynasın.Onun oyunculuğu çok iyi, o beni oynayabilir. Makyaj falan yapılır yani" açıklamasında bulundu. Tuncer'in bu açıklamasında ciddi mi olduğu yoksa şaka mı yaptığı anlaşılamadı.

Mahmut Tuncer'in bu açıklamasının ardından bir sosyal medya kullanıcısı, Serenay Sarıkaya'yı yapay zekâ uygulamasıyla ünlü türkücüye benzetti.

Paylaşımı gören Serenay Sarıkaya, Mahmut Tuncer'i ti'ye alarak; "İnanılmaz. İkna oldum, olacağım gibi..." esprili bir yanıt verdi.

Kariyeri boyunca 6 filmde rol alan Serenay Sarıkaya, şimdiye kadar rol aldığı filmlerde herhangi bir ünlüyü canlandırmadı.

'Şaşkın' (2006)

'Plajda' (2008)

'Ejderhanı Nasıl Eğitirsin' (2010)

'Hoşçakal' (2011)

'Behzat Ç. Ankara Yanıyor' (2013)