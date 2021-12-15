"ŞU AN KALBİM BOŞ"

Daha önce kalbinin boş olduğunu ifade eden oyuncu, "İlişkilerinde romantik ve duygusal mısın, yoksa aklın yönetimde midir?" sorusuna yanıt vermişti. Sarıkaya, "Fazlasıyla duygusalım maalesef. Hiç öyle plancı programcı değilim." demişti.

"O anda içimden nasıl geliyorsa öyle davranıyorum." ifadelerini kullanan oyuncu, "Hayatıma birisinin girmesine hazır değilim." şeklinde konuşmuştu.