Serenay Sarıkaya'nın tatil keyfi
Son olarak SHOW TV ekranlarında yayınlanan 'Aile' dizisinde 'Devin' karakterini canlandıran Serenay Sarıkaya, set yorgunluğunu tatilde atıyor
Giriş: 22.02.2024 - 13:53 Güncelleme: 22.02.2024 - 13:53
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Kıvanç Tatlıtuğ ile başrollerini paylaştığı 'Aile' dizisinin final yapmasının ardından Serenay Sarıkaya soluğu sahillerde aldı.
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Oyuncu, çıktığı tatilden birçok renkli karesini 10.5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayımladı.
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Serenay'ın fotoğrafları 340 bin kişi tarafından beğenildi.