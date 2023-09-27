Serge Gnabry'den Bayern Münih'e kötü haber

Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Bayern Münih'te sakatlık şoku yaşanıyor.

Bavyera devinin yıldızı Serge Gnabry, Almanya Kupası'nda oynanan Preussen Münster maçında kolunu kırdı.

THOMAS TUCHEL AÇIKLADI

Bayern Münih teknik direktörü Thomas Tuchel'de yıldız oyuncunun maç içerisinde kolunu kırdığını resmen açıkladı.

Thomas Tuchel, "Serge Gnabry kolunu kırdı ve birkaç hafta sahalardan uzak kalacak. Yarın Münih'te ameliyat olacak. Acı verici. O bizim içim çok önemli bir oyuncu ve harika bir karakter." ifadelerini kullandı.

6 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Bayern Münih formasıyla 6 resmi maça çıkan Serge Gnabry bu karşılaşmalarda 1 gollük katkı sağladı.