Sergen Yalçın'dan Rafa Silva kararı: Maç kadrosunda yok!
Beşiktaş'ta Rafa Silva, Gaziantep FK maçı kadrosunda yer almadı.
Giriş: 08.12.2025 - 19:11 Güncelleme: 08.12.2025 - 19:11
Beşiktaş forması giyen Rafa Silva, Gaziantep FK maçı kadrosuna dahil edilmedi.
Fenerbahçe derbisinin ardından antrenmanlara çıkmayan ve bu süreç krize dönüşen Portekizli yıldız, geride bıraktığımız haftada antrenmanlara geri döndü ancak kadroda yer almadı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Rafa Silva'yı Gaziantep FK maçının kadrosuna almadı.
