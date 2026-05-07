Sergen Yalçın istifadan böyle döndü!
Konyaspor maçının ardından görevi bırakan teknik direktör Sergen Yalçın'ı başkan Serdal Adalı ve futbol komitesi istifa kararından döndürdü. Kaptan Orkun Kökçü başta olmak üzere futbolcular da hocaya destek verdi. Gözler ise Trabzonspor maçına ve tribünlere çevrildi.
Beşiktaş'ta Türkiye Kupası yarı finalindeki Konyaspor yenilgisinin yankıları devam ediyor.
Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın maçın ardından istifadan dönerken perde arkası da netleşmeye başladı.
Karşılaşmanın ardından çok sinirli bir şekilde soyunma odasına giren Yalçın, görevi bırakıp basın toplantısına çıkmama kararı alırken başkan Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri soyunma odasına indi.
Burada başkan Serdal Adalı, Yalçın'a moral verirken futbol komitesinden asbaşkan Murat Kılıç da "Devam edelim. Zaten transfer çalışmalarına başladık. Senin istediğin gibi bir takım kurup yeni sezona güçlü bir başlangıç yapalım" dediği öğrenildi.
Soyunma odasında kaptan Orkun Kökçü ve futbolcuların da Yalçın'a destek verdiği vurgulanırken sonrasında ise Sergen Yalçın bırakma kararından vazgeçip basın toplantısına çıktı.
GÖZLER TRABZONSPOR MAÇINDA
Sergen Yalçın'la şu anda yola devam eden Beşiktaş'ta gözler Trabzonspor maçına çevrildi. Süper Lig'de bordo-mavililerle oynanacak kritik maç, prestij mücadelesi havası taşısa da taraftarın hocaya olan tavrı da büyük önem taşıyor.