Sergen Yalçın rahatsızlanınca basın toplantısına katılamadı!
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gençlerbirliği maçının ardından üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiği için basın toplantısına katılamadı.
Giriş: 15.03.2026 - 22:48
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaştı.
Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısı öncesinde rahatsızlanan Sergen Yalçın basın toplantısına katılmadı. Toplantıda, Yalçın'ın yerine yardımcısı Murat Kaytaz yer aldı.
Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Kaytaz, Sergen Yalçın'ın durumu için, "Hocamızın biraz rahatsızlığı var. Dün gece bir halsizlik geldi. Takımı yalnız bırakmak istemedi. Şimdi yine serum bağlandı." dedi.
