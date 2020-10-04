Sergen Yalçın: Transferi yapanlara sorun bana değil

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Gençlerbirliği karşısında aldıkları 1-0'lık yenilgiyi değerlendirdi.

Beşiktaş'ın çok vasat bir oyun oynadığını ifade eden Sergen Yalçın, "Çok vasat bir oyun vardı. Beklentinin çok uzağındaydık. Bu maçı kazanma ihtimalimiz çok zordu. Oyunun karşılığı mağlubiyet. Bu doğru. Birçok sebebi var bunun. Bireysel oyuncu anlamında da konuşmam gerekiyor ama oyuncuları öne atmak istemiyorum. Maalesef oynanan oyun, verilen mücadele çok sağlıklı gibi görünmüyor. İpler çok çabuk kopma noktasına geldi. Birçok sebebi var. Mart ayından beri birçok problem var. Bunları paylaşmak istemiyorum. Şu transfer dönemi bittikten sonra sağlıklı zamanda birçok şeyi açıklamak isterim. Bu skorların ardından bahane gibi söylemek doğru değil. Oyun vasat. Kazanma arzusundan, mücadeleden uzak bir oyun. Sakatlar var, yeniler var, oyun anlayışını oturtamıyoruz. Böyle bir görüntü var. Çok erken sıkıntı yaşadık. Beklemiyorduk bu kadar erken. Şimdi 3 hafta ara var. Şimdi bilmiyorum. İyi hazırlanacağız. İyi antrenmanlar yapacağız. Bundan sonraki sürece daha iyi şekilde girmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.

"TRANSFERİ YAPANA SORUN"

Transfer olacak mı? sorusunda siyah-beyazlı yönetimi işaret eden Sergen Yalçın, "Transferi yapanlara sorun transferi. Ben cevap vermek istemiyorum" dedi.

BALOTELLI AÇIKLAMASI

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Mario Balotelli'nin transferini veto etmesi hakkında açıklamalarda bulundu.Balotelli haberlerini evde oturup TV izlerken öğrendiğini belirten Yalçın, "Balotelli Beşiktaş'ta haberini ben evde otururken televizyondan öğrendim. Ben Balotelli konusunda yönetime "Ben sorumluluğunu almam" dedim. Her yerde haber çıktı "Hoca veto etti" diye. Sanki çok oyuncu geliyor da ben veto ediyorum." dedi.

Balotelli konusunda "hayır" demediğinin de altını çizen Sergen Yalçın, "Balotelli'ye 'hayır' demedim. 'Hem yüksek maliyet hem de çok büyük problemler yaşamış, oynadığı hiçbir takımda uzun süre kalmamış. Bu sorumluluğu alamam, yarın bana hesabının sorarlar. Eğer siz bunun sorumluluğunu alıyorsanız alın benim için sorun yok' dedim" şeklinde konuştu.