Serhat Kiremitçi'den 'Aman' 0:00 / 0:00

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'Bu Aşk Beni Öldürüyor', 'Seni Hiç Unutmadım' ve 'Sevmezdim' şarkılarının davulları Redd, Bulutsuzluk Özlemi gibi sevilen gruplardan tanıdığımız Berke Özgümüş tarafından çalındı. Gitar ve bas gitar kayıtlarında ise Hakan Erken, klavyeler ve vokaller ise Serhat Kiremitçi tarafından kaydedilen 'Aman'ın, miks'leri Alp Turaç, mastering'leri ise Güven Ersoysal tarafından tamamlandı.

Ep ile aynı adı taşıyan, yalnız kalmışlığın anlatıldığı 'Aman' şarkısının video klibi Serhat Kiremitçi yönetmenliğinde Kanada Ottowa'da çekildi.

'Aman'; yeni bir tarza doğru geçiş yapan sanatçımızın geçmişten bugüne içinde taşıdığı kırıklıkları direk ve yalın bir anlatım ile ortaya koyan, eski ile yeni sound'u sentez edebilmiş bir albüm. Şarkıların düzenlemeleri ticari ve pazarlama kaygısı taşımadan, sanatçının içinden geldiği gibi bir duyguda işlendi.

Blues ezgileri taşıyan "Bu Aşk Beni Öldürüyor" vazgeçişi olmayan, bittiğinde bile devam eden hastalıklı bir aşkı anlatırken "Seni Hiç Unutmadım" sound olarak daha hareketli ve pop altyapılarla örüldü.

Şarkı kendisine kurduğu içsel dünyada onunla kaybettiği kişiyle konuşarak bir adamın hikayesini anlatıyor. "Sevmezdim" ise ünlü müzik adamı Cem Özkan imzasını taşıyor. Hayal kırıklıklarını anlatan bu şarkının, 2017 yılında sözü ve müziğini Serhat Kiremitçi ve Cem Özkan birlikte yazdı.