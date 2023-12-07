Haberler Magazin Serhat Osman Karagöz kimdir, neden cezaevine girdi? Serhat Osman Karagöz'ün suçu nedir?

Serhat Osman Karagöz kimdir, neden cezaevine girdi ve suçu nedir? Ünlü oyuncu Serhat Osman Karagöz, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Yaklaşık 18 gündür Bursa'da yer alan Gemlik cezaevinde yattığını duyuran 35 yaşındaki oyuncunun, neden cezaevine girdiği ve suçunun ne olduğuna ilişkin ayrıntıları bir araya getirdik... Habertürk Giriş: 07.12.2023 - 13:08 Güncelleme: 07.12.2023 - 13:08 facebook

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Serhat Osman Karagöz'den üzücü haber... Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisiyle adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Karagöz, sosyal medyada yaşadığı bir olay sonucunda cezaevine girdiğini açıkladı. İşte, hem söz konusu olayın ayrıntıları hem de Serhat Osman Karagöz'ün hayat hikayesine dair bilgiler...

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SERHAT OSMAN KARAGÖZ NEDEN CEZAEVİNE GİRDİ?



Serhat Osman Karagöz, Instagram'da kendisi hakkında olumsuz yorumda bulunan bir kullanıcıyı teşhir etmesi nedeniyle 2 yıl 6 ay hapis cezası aldığını açıkladı.