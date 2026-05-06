        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kocaelispor Serhat Öztaşdelen: Umarım uzun yıllar Kocaelispor kalesini korurum

        Serhat Öztaşdelen: Umarım uzun yıllar Kocaelispor kalesini korurum

        Kocaelisporlu kaleci Serhat Öztaşdelen, uzun yıllar yeşil-siyahlılarda oynamak istediğini söyleyerek, "Umarım uzun yıllar bu kaleyi korurum. Elimden geldiğince en iyi şekilde koruyacağımı da düşünüyorum" dedi.

        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 16:33 Güncelleme:
        "Umarım uzun yıllar Kocaelispor kalesini korurum"

        Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Kocaelispor, cumartesi günü evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

        Bu maçın hazırlıklarını sürdüren yeşil-siyahlılarda antrenman öncesinde kaleci Serhat Öztaşdelen, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        "TARAFTARIMIZI EVİNE MUTLU BİR ŞEKİLDE GÖNDERMEK İSTİYORUZ"

        Sezona yeni takım olmalarından istedikleri gibi başlayamadıklarını belirten Öztaşdelen, "Hocalarımızla birlikte bence çok iyi puan aldığımızı düşünüyorum. Lig içinde inişler, çıkışlar oluyor. Çok iyi performanslar da verdik, istemediğimiz performanslar da gösterdik. Ama her seferinde bunu toparlamasını bildik. Son iki maçımız kaldı. Bu maçın ikisini de kazanmak istiyoruz. Karagümrük maçında son iç saha maçımız. Taraftarımızı mutlu göndermek istiyoruz" diye konuştu.

        "DAHA UZUN YOLUM OLDUĞUNU BİLİYORUM VE ÇOK ÇALIŞMAM GEREKTİĞİNİN FARKINDAYIM"

        Elinden gelenin en iyisi yapmak için sahaya çıktığını anlatan 21 yaşındaki file bekçisi sözlerine şöyle devam etti:

        "Daha hiçbir şeyi başarmış da değilim. Daha uzun yolum olduğunu biliyorum ve çok çalışmam gerektiğinin farkındayım. İnşallah daha iyi performanslar da sergileyeceğim. Bu camia altında güzel maçlar çıkaracağım ve herkesi de mutlu edeceğim. Geldiğim camianın büyüklüğünün farkındayım. Kocaelispor ile anlaştığım andan itibaren çok heyecanlıydım. Bu nasip gibi düşünüyorum. Şans gelir, değerlendirirsen çok farklı yerlere gelirsin. Değerlendiremezsen çok farklı yerlere gelirsin. Benim açımdan iyi geçti."

        "UMARIM UZUN YILLAR KOCAELİSPOR KALESİNİ KORURUM"

        Takım arkadaşlarına da destekleri için teşekkür eden Serhat Öztaşdelen, "Bana her zaman çok destek oldular. Oynadığım süreçte de oynamadığım süreçte de hep bana tecrübelerini aktardılar. Onların desteğiyle, Selçuk hocamın da güveniyle ve taraftarımızın sayesinde böyle bir performans gösterdiğim için, kimseyi mahcup etmediğim için çok mutluyum. 2028'e kadar buradayım, sözleşmem 1 sene daha uzatıldı. Bu camiada uzun yıllar oynamak istiyorum. Çok güzel bir camia, çok büyük bir camia. İç sahadaki maçlara çıktığımda taraftarımızla birlikte inanılmaz keyif alıyorum. Özellikle onların desteğini gördükten sonra daha da keyif alıyorum. Şu an Kocaelisporlu bir futbolcuyum. Umarım uzun yıllar da bu kaleyi korurum. Elimden geldiğince en iyi şekilde koruyacağımı da düşünüyorum" şeklinde konuştu.

        "TARAFTARLARIMIZDAN GÜÇ ALIYORUZ"

        Son iç saha maçına taraftarları davet eden Öztaşdelen, "Çok güzel bir galibiyetle birlikte kapatmak istiyoruz. Taraftarımızı mutlu göndermek istiyoruz. Onlar sezon başından beri bize inanılmaz destek verdi. Zaten herkes onları konuştu. Gerçekten çok iyiler. Onları gördüğümüzde takım olarak inanılmaz bir güç alıyoruz. Sezon başından beri çok destek oldular. Bence onlara sahip olduğumuz için çok şanslıyız" değerlendirmesinde bulundu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Fenerbahçe'de Barış Göktürk adaylıktan çekildi!
        "Google" hesabından takip detayı ortaya çıktı
        TOKİ'den başvuru bedeli iadesi açıklaması
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        Komşusunun parmağını ısırıp koparttı!
        "Göz önünde olmayı tercih etmiyoruz"
        Petrolde sert düşüş
        Çanakkale Savaşları'nda eşine yazmış! "Bize eğlence gibi geliyor"
        Boşanma başvurusu yapan enişteye 7 kurşun!
        Yüksek faiz sürdürülebilirliği bozuyor
        Biletleri 12 dakikada tükendi
        Eski bakanın kardeşi yaralı bulundu
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"
        Fenerbahçe Beko, Final Four aşkına!
