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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Serhat Sütlü'den galibiyet açıklaması! - Kasımpaşa Haberleri

        Serhat Sütlü'den galibiyet açıklaması!

        Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü, 5-3 galip geldikleri Adana Demirspor maçının ardından oyunun çok durmasının oynanan futbola da etki ettiğini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 17:31 Güncelleme: 02.02.2025 - 17:31
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        Serhat Sütlü'den galibiyet açıklaması!
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        Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Adana Demirspor’a konuk olan Kasımpaşa 5-3 galibiyetle sahadan ayrıldı. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü, "Bu tarz maçların zor olacağını zaten biliyorduk. Ona göre de hazırlıklarımızı tamamladık. Yeni bir oyun anlayışı, yeni bir felsefe, yeni bir diziliş ortaya koymaya çalışıyoruz. Yeni oyuncu grubuyla bir araya gelmeye başladık. Oyun adına yapmış olduğumu değişikler oyunculara yansırken bu bir zaman alacaktır. Oyuncularımıza çok tebrik ediyoruz, isteklerinden arzularından dolayı. Önümüzde hafta daha iyi bir Kasımpaşa gözlemleyeceğiz. Topun oyunda kalma süresinin, oyunun sürekli durmasının oyuna çok büyük etki ettiğini hep beraber gözlemliyoruz. Umarım daha dikkat ederler" dedi.

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