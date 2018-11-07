Akıl sağlığının yerinde olup olmadığı araştırılacak

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Seri katil duruşmada titredi, boynunu büktü, "Vurmayın" diye bağırdı

Kayseri'de 6 kişiyi öldüren ve 16 yıl 1 gün ceza evinde kaldıktan sonra tahliye olan ve bir villada güvenlik görevlisini de öldürmekten hakim karşısına çıkan seri katil Hamdi Kayapınar, duruşmada ilginç tavırlar sergileyerek, "Vurmayın" diye bağırdı.

07.11.2018 - 13:10 | Güncelleme: DHA

2 Ağustos günü saat:03.27 sıralarında Erenköy Mahallesi Şehit Komandolar Caddesi’nde bir villada meydana gelen olayda emekli uzman çavuş olan bekçi olarak görev yaptığı sırada av tüfeği ile saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre, cinayet büro dedektifleri, yapılan fiziki çalışmalar sonucu 2000-2001 yılları içerisinde elde edilen güvenlik kamerası görüntülerindeki şüpheli şahıs ile elde edilen görüntüleri karşılaştırdı. Olayın işleniş yönteminin kamuoyunda seri katil olarak bilinen 6 ayrı şahsın öldürülmesi ve 2 şahsın yaralanması olaylarını gerçekleştirdikten sonra yakalanan ve 16 yıl hapis yattıktan sonra 2017 yılı Şubat ayında tahliye olan ve Yıldırım Beyazıt mahallesinde ikamet eden Hamdi K.’ı belirledi.

Harekete geçen ekipler, 7 Ağustos sabah 5’de cinayet büro, özel harekat ve Jandarma KOM Şube Müdürlüğüne bağlı ateşli silah arama köpeği ‘Vadi’ eşliğinde yapılan operasyon sonucu Hamdi K.’ı gözaltına aldı. 2000-2001 yılları arasında 6 kişiyi öldüren, 2 kişiyi de yaralayan seri katil Hamdi K.’ın evinde köpekle yapılan aramada ise, suçta kullanılan av tüfeği, geçtiğimiz günlerde öldürülen Sami Y.’ye ait ruhsatlı tabancı, maske, eldiven, bisiklet ve 83 av tüfeği fişeği elde edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

3 AYRI SUÇTAN İDDİANAME HAZIRLANDI

Hayatını kaybeden Sami Y.’nin yakınları olan G.Y., Y.Y. ve G.Y.’nin müşteki olduğu iddianamede tutuklu bulunan Hamdi K. hakkında ‘tasarlayarak öldürme’, ‘silahla kişinin kendisini tanınmayacak hale sokup gece vakti yağma’, ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından savcılık iddianame hazırladı.

İddianamede tüm deliller ışığında şüphelinin daha önceden gerçekleştirdiği kasten öldürme olaylarındaki maktulün silahı bulunduğunu olay yerinde yaptığı keşifler ile tespit ettiği, olaydan önce iki kez olay yerine giderek olayı tasarladığı, bekçiden aldığı silahın ruhsatlı olduğun tespit edildiği belirtildi.

BİSİKLET İLE GELİP SOL ELİ İLE ATEŞ ETMİŞ

Ayrıca iddianamede olay yerine şüphelinin bisiklet ile kar maske ile sol elinde eldiven takılı vaziyette bekçi kulübesine girdiği, av tüfeği ile 3 el ateş ettiği, maktulün hayalini kaybettiğinden emin olduktan sonra kırılan camdan içeri girdiği ve maktule ait silahı ve mermilere alarak olay yerinden kaçtığının ortaya çıktığı ifade edildi. Şüphelinin sağ elini kullanmadığı, sağ el üçüncü parmak da kırık olduğu için sol elini kullandığı da ortaya çıktı.

İddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gönderildi. Mahkeme, iddianameyi kabul etti ve ilk duruşma bugün görüldü.
Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Hamdi Kayapınar (39) ile öldürülen Sami Yılmaz’ın şikayetçi eşi Yıldız Yılmaz ve annesi Hamide Yılmaz ile avukatlar hazır bulundu.

'GELMEYİN, VURMAYIN' DİYE BAĞIRDI

Öldürülen uzman çavuşun eşi Yıldız Yılmaz, sanık jandarma tarafından duruşma salonuna alınır alınmaz, “Sen adisin, yavruları öksüz bıraktın” diye bağırdı.

Sanığın boynunu büktüğü ve titrediği görülürken, Mahkeme Başkanı tarafından sorulan sorulara cevap vermedi. Başkan’ın ‘sen mi öldürdün?’ sorusuna “Bilmiyorum, ben öldürmedim” diyen sanık Hamdi Kayapınar, yere eğilerek tanık kürsüsüne doğru ‘gelmeyin, vurmayın’ diye bağırdı.

Ölen şahsın silahının sanığın evinde bulunduğu, kar maskelerinin evinden çıktığının sorulması üzerine sanık ‘bilmiyorum’ cevabı verdi.

Şikayetçi Yıldız Yılmaz ise “Bir tabanca için değer miydi? Tabancayı almak için öldürmüş. Sanık ile eşim arasında herhangi bir husumet yok, şikayetçiyim” dedi. Sanığa güvenlik kameraları izletilmek istendi ancak seri katil Hamdi Kayapınar, boynunu bükerek ‘vurmayın’ diye bağırdı. Mahkeme Heyeti sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu’na sevkine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı Şubat ayına erteledi.

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