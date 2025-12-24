Serie A’da Hakan Çalhanoğlu değer kaybetti, Kenan Yıldız sabit kaldı!

Futbolcu veri merkezi Transfermarkt, İtalya piyasa değerlerini güncelledi.

Inter’de forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu’nun piyasa değeri 25 milyon eurodan 22 milyon euroya düştü.

Bu düşüşte, oyuncunun ilerleyen yaşı önemli bir faktör olarak gösterildi. Değer kaybeden bir diğer isim ise Emirhan İlkhan oldu.

Genç oyuncu, son güncellemede düşüş yaşayan futbolcular arasında yer aldı. Serie A’da forma giyen İsak Vural, hafif bir yükseliş yaşayarak 5 milyon euroya çıktı. Semih Kılıçsoy’un piyasa değeri ise 12 milyon eurodan 10 milyon euroya düştü.