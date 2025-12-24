Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İtalya Serie A’da Hakan Çalhanoğlu değer kaybetti, Kenan Yıldız sabit kaldı! - Futbol Haberleri

        Serie A’da Hakan Çalhanoğlu değer kaybetti, Kenan Yıldız sabit kaldı!

        Transfermarkt Avrupa'nın önde gelen liglerinde gerçekleştirilen büyük piyasa değeri güncellemelerinin ardından Serie A futbolcuları'da yeni değerlerine kavuştu. Hakan Çalhanoğlu değer kaybederken, Kenan Yıldız sabit kaldı, Zeki Çelik ise artış yaşadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2025 - 11:31 Güncelleme: 24.12.2025 - 11:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çalhanoğlu düştü, Kenan Yıldız sabit kaldı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Futbolcu veri merkezi Transfermarkt, İtalya piyasa değerlerini güncelledi.

        Inter’de forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu’nun piyasa değeri 25 milyon eurodan 22 milyon euroya düştü.

        Bu düşüşte, oyuncunun ilerleyen yaşı önemli bir faktör olarak gösterildi. Değer kaybeden bir diğer isim ise Emirhan İlkhan oldu.

        Genç oyuncu, son güncellemede düşüş yaşayan futbolcular arasında yer aldı. Serie A’da forma giyen İsak Vural, hafif bir yükseliş yaşayarak 5 milyon euroya çıktı. Semih Kılıçsoy’un piyasa değeri ise 12 milyon eurodan 10 milyon euroya düştü.

        REKLAM

        Milli futbolcumuz Kenan Yıldız’ın piyasa değeri 75 milyon euroda sabit kalırken, genç oyuncu Serie A’nın en değerli üçüncü oyuncusu olmaya devam ediyor.

        Transfermarkt İtalya sorumlusu Jatin Dietl, Kenan Yıldız’ın piyasa değeriyle ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “75 milyon euro Serie A için çok yüksek bir değer. Şu an için 75 milyonun Kenan’ın zirve noktası olduğunu düşünüyoruz. Daha yüksek bir piyasa değerine ulaşabilmesi için bazı ekstra adımlar atması gerekiyor.” dedi

        Milli sağ bek Zeki Çelik, güncellemenin ardından en çok değer kazanan Türk oyuncusu oldu. Roma forması giyen milli futbolcu, 6 milyon euro olan piyasa değerini 12 milyon euroya yükselterek ikiye katladı.

        Zeki Çelik’in Roma’daki istikrarlı performansı ve savunmadaki katkısı bu artışta belirleyici oldu. Haziran ayında sözleşmesi bitecek olan milli oyuncuyla henüz bir kontrat imzalanmamış olması dikkat çekiyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Okul müdürünü vurmuştu... Kan donduran paylaşım!
        Okul müdürünü vurmuştu... Kan donduran paylaşım!
        Libya heyetini taşıyan uçak Ankara'da düştü
        Libya heyetini taşıyan uçak Ankara'da düştü
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Moskova'da patlama: Üç kişi hayatını kaybetti
        Moskova'da patlama: Üç kişi hayatını kaybetti
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        Gökyüzündeki beyaz nokta aslında bir yıldız değil!
        Gökyüzündeki beyaz nokta aslında bir yıldız değil!
        Karı koca çift katledilmişti! Başlarından vurulmuş!
        Karı koca çift katledilmişti! Başlarından vurulmuş!
        Muhammed Ali Ahmed Al Haddad Libya'da hangi görevlerde bulundu?
        Muhammed Ali Ahmed Al Haddad Libya'da hangi görevlerde bulundu?
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Altın bir kez daha rekor tazeledi
        Altın bir kez daha rekor tazeledi
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        Eşini sınamak için çiçek gönderdi! Yargıtay karar verdi!
        Eşini sınamak için çiçek gönderdi! Yargıtay karar verdi!
        Eşi gözyaşlarına boğuldu! Bir hafta sonra acı haber!
        Eşi gözyaşlarına boğuldu! Bir hafta sonra acı haber!
        Pasaport, ehliyet ve kimlik kartı ücretlerine zam Resmi Gazete'de
        Pasaport, ehliyet ve kimlik kartı ücretlerine zam Resmi Gazete'de
        Cırt cırtlı anne babalar
        Cırt cırtlı anne babalar