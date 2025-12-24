Serie A’da Hakan Çalhanoğlu değer kaybetti, Kenan Yıldız sabit kaldı!
Transfermarkt Avrupa'nın önde gelen liglerinde gerçekleştirilen büyük piyasa değeri güncellemelerinin ardından Serie A futbolcuları'da yeni değerlerine kavuştu. Hakan Çalhanoğlu değer kaybederken, Kenan Yıldız sabit kaldı, Zeki Çelik ise artış yaşadı.
Futbolcu veri merkezi Transfermarkt, İtalya piyasa değerlerini güncelledi.
Inter’de forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu’nun piyasa değeri 25 milyon eurodan 22 milyon euroya düştü.
Bu düşüşte, oyuncunun ilerleyen yaşı önemli bir faktör olarak gösterildi. Değer kaybeden bir diğer isim ise Emirhan İlkhan oldu.
Genç oyuncu, son güncellemede düşüş yaşayan futbolcular arasında yer aldı. Serie A’da forma giyen İsak Vural, hafif bir yükseliş yaşayarak 5 milyon euroya çıktı. Semih Kılıçsoy’un piyasa değeri ise 12 milyon eurodan 10 milyon euroya düştü.
Milli futbolcumuz Kenan Yıldız’ın piyasa değeri 75 milyon euroda sabit kalırken, genç oyuncu Serie A’nın en değerli üçüncü oyuncusu olmaya devam ediyor.
Transfermarkt İtalya sorumlusu Jatin Dietl, Kenan Yıldız’ın piyasa değeriyle ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “75 milyon euro Serie A için çok yüksek bir değer. Şu an için 75 milyonun Kenan’ın zirve noktası olduğunu düşünüyoruz. Daha yüksek bir piyasa değerine ulaşabilmesi için bazı ekstra adımlar atması gerekiyor.” dedi
Milli sağ bek Zeki Çelik, güncellemenin ardından en çok değer kazanan Türk oyuncusu oldu. Roma forması giyen milli futbolcu, 6 milyon euro olan piyasa değerini 12 milyon euroya yükselterek ikiye katladı.
Zeki Çelik’in Roma’daki istikrarlı performansı ve savunmadaki katkısı bu artışta belirleyici oldu. Haziran ayında sözleşmesi bitecek olan milli oyuncuyla henüz bir kontrat imzalanmamış olması dikkat çekiyor.