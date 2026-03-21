Serik Spor: 2 - Sakaryaspor: 0 | MAÇ SONUCU

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Serik Spor, evinde Sakaryaspor'u konuk etti. Serik İsmail Oğan Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip 2-0 galip geldi.

Serik Spor'a galibiyeti getiren golleri 88. dakikada penaltıdan Jetmir Topalli ve 90+9. dakikada Gökhan Altıparmak kaydetti.

Serik Spor, Adana Demirspor galibiyetinin ardından bu maçı da kazanarak 2 maçlık galibiyet serisi oluşturdu. Sakaryaspor ise 4 maç aradan sonra mağlubiyet yaşadı.

Bu sonuçla birlikte Serik Spor puanını 35 yaparken Sakaryaspor ise 32 puanda kaldı.

1. Lig'in 33. haftasında Serik Spor deplasmanda Sarıyer ile Sakaryaspor ise evinde İstanbulspor ile mücadele edecek.