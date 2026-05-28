Serra Arıtürk: Oyunculukta kuralım yok

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Serra Arıtürk, Kıbrıs'ta objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Arıtürk, "Bayramda çalışma arası verdik. Arkadaşlarımızla tatile geldik. Yakın arkadaşımız müzik yapacak, kendisi Kıbrıslı. Onu dinlemeye ve görmeye geldik" dedi.

Oyunculuğunun yanı sıra şarkıcı kimliğiyle de tanınan ünlü isim, kariyeriyle ilgili "Oyunculuk daha gündemde ve daha ön planda. Bir projemiz de vardı. Müzikle olan ilişkim de geçmişe dayanıyor. Kalbimde daha çok müzik var sanırım ama. İnsanın içinden geçen duyguları kötü ya da iyi sanatın bir formunda ifade edebilmek çok güzel. Benim için çok kıymetli" diye konuştu.

Yapay zeka hakkında da konuşan Serra Arıtürk, "Yapay zekanın geldiği nokta korkutucu. Çok fazla da faydası var. Şimdiki prodüktörler de çok fazla yardım alıyorlar. Oyunculuk anlamında da insanların ter döktüğü, insanların zaman, emek ve enerji harcadığı daha kıymetli" ifadelerini kullandı.

Sinemaya ağırlık vermek istediğini dile getiren Arıtürk, "Ben sinemada varlığımı arttırmak istiyorum. Onun aracılığıyla globalde var olmak beni çok mutlu eder" dedi.

Genç oyuncu, "Kurallarınız var mı?" sorusuna ise, "Benim kuralım yok, ben bunu oynamam diye kesin bir şey diyemem. Ben bir projenin neyi ve nasıl anlattığına bakarım. Ben böyle bir karakteri oynamam demem işin başından. Çalışırken benim için en önemli şey özel alanıma çok saygı duyulmasını isterim. Saygı isterim" yanıtını verdi.