Serra Yılmaz, duygularını şu sözlerle dile getirdi: İtalya’da böyle önemli bir ödülün bana verilmesinden dolayı çok mutluyum. Kendi alanlarında fark yaratan, başarılı kadınlardan biri olarak görülmek beni çok gururlandırdı. Kadınlar olarak tüm dünyada kendi alanlarımızda yaşadığımız geriye gidişler ve olumsuzluklar bizi zorlasa da asla yıldırmıyor. Mücadeleyi sürdürmek zorundayız ve kadınlar olarak hep yan yana olmayız. Biz beraber çok güçlüyüz ve haklılığımızı bu yolda göstereceğiz.

Serra Yılmaz İtalya’da tiyatro ve sinema çalışmalarına devam ediyor. Bu sene son oyunu ‘Don Kişot’ ile İtalya’da 200’den fazla sahnede tiyatroseverlerle buluşan oyuncu, kapalı gişe oynanan oyunuyla İtalya turnesini geçtiğimiz günlerde tamamlandı.