SERT DÜŞTÜ! 1 Dolar ne kadar, kaç TL? 23 Aralık Dolar kuru anlık

Dolar'da gözlemlenen hareketlilik yatırımcıların ve vatandaşların en çok konuştuğu konular arasında yer alıyor. 23 Aralık 2021 Dolar kuru ne kadar oldu? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte 23 Aralık Güncel dolar fiyatı...

23 ARALIK DOLAR KURU

Dolar 11,7970 liradan, euro ise 13,5180 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 11,7950 liradan alınan dolar 11,7970 liradan, 13,5160 liradan alınan euro ise 13,5180 liradan satılıyor.

Son kapanışta dolar 12,45 liradan, euro ise 14,10 liradan satılmıştı.