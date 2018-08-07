Sertab Erener, müzisyen eşi Emre Kula'ya havuzda mayolu poz verdi. Fit vücudunu çekim sırasında sergilemekten kaçınmadı. Güzel şarkıcı, turne öncesi tatilin son gününde çektirdiği fotoğrafları ile hayranları arasında heyecan yarattı
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Vücudunun formunu yüzmeye borçlu olduğunu belirten Sertab, 'Kondüsyon önemli'notuyla bir de yüzme videosu paylaştı. Sertab Erener'in su sıçratmadan sesizce yüzdüğü havuz şovu beğeni yağmuruna tutuldu
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Sertab Erener, sözlerini Can Bonomo’nun yazdığı ve sayısız Grammy adaylığı bulunan Joel Hamilton’ın mix’lediği yeni şarkısı ‘Bastırın Kızlar’ın ardından, yaz turnesine çıkıyor.
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'Sertab'ın Müzikali' ile ses getiren Sertab Erener, İstanbul'daki Harbiye konserlerinin ardından Türkiye'nin diğer bölgelerindeki hayranlarıyla buluşuyor.
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'Sertab'ın Müzikali' ile Harbiye konserlerini tamamlayan son olarak ise Uniq'i sallayan Sertab Erener turneye hazırlanıyor. Müzik dünyasındaki 25. yılını geride bırakan 53 yaşındaki sanatçı eski ve yeni tüm şarkılarını seslendireceği konserlerde Ağustos ayı boyunca turnede olacak.
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Sertab Erener; sözlerini Can Bonomo'nun yazdığı, müziğini Ersel Serdarlı'nın yaptığı, prodüktörlüğünü Emre Kula'nın üstlendiği, geri vokallerini Özge Fışkın ve Gaye Biçer'in yaptığı ve sayısız Grammy adaylığı bulunan Joel Hamilton'un mix'lediği yepyeni şarkısı 'Bastırın Kızlar'ı sevenleriyle buluşturmuştu.
TURNE TAKVİMİ 7 Ağustos Ayvalık 9 Ağustos Altınoluk 10 Ağustos Çeşme 12 Ağustos Bodrum 21 Ağustos Datça 23 Ağustos Marmaris 24 Ağustos Kuşadası
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