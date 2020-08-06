Sertab Erener ile başlayacak

İstanbul'un önemli konser merkezlerinden Harbiye Açıkhava Konserleri'nde ünlü şarkıcılar dinleyicileriyle buluşacak. Kerki Solfej, İstanbul yaz gecelerinin vazgeçilmez eğlencesi olan Harbiye Açıkhava konserleri Kovid- 19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde hazırlanan oturma düzeni ile gerçekleştirilecek.
Konser takvimi şöyle belirlendi;
18 Ağustos Salı... Sertab Erener
20 Ağustos Perşembe... Kenan Doğulu
22 Ağustos Cumartesi... Mabel Matiz
23 Ağustos Pazar... Ayta Sözeri
24 Ağustos Pazartesi... Mor ve Ötesi
25 Ağustos Salı... Erol Evgin
26 Ağustos Çarşamba... Levent Yüksel
27 Ağustos Perşembe... Duman
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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