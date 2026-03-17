        Sertab Erener'in sanayi çalışanlarıyla diyaloğu gündem oldu - Magazin haberleri

        Sertab Erener'in sanayi çalışanlarıyla diyaloğu gündem oldu

        Yeni şarkısı için stüdyoya giren Sertab Erener, sokaktaki sanayi çalışanlarıyla yaşadığı diyalogla sosyal medyada dikkat çekti

        Giriş: 17.03.2026 - 20:04
        Diyaloğu gündem oldu

        Ünlü şarkıcı Sertab Erener, yeni şarkısı 'Tuz' için stüdyoya girdiği sırada sokaktaki sanayi çalışanlarıyla yaşadığı diyalogla gündem oldu.

        "NE OLUR BAĞIRTMAYIN"

        Koro kaydı sırasında gürültüden rahatsız olan Erener, çalışanların yanına giderek, "Biz koro kaydı yapıyoruz, ne olur bağırtmayın" ricasında bulundu.

        Erener'in uyarısı üzerine çalışanlar, işlerinin bitmek üzere olduğunu belirterek, "Bitti, az kaldı. 5–10 dakika sonra zaten bitiyor. Siz hafta içi çalışıyorsunuz diye biz pazar günü geldik, meğer siz de buradaymışsınız" yanıtını verdi.

        REKLAM

        Buna karşılık Erener, "Ben kaç aydır yoktum, bu aralar şarkıya çalışıyorum. Siz kısın yani. Hadi bay" diyerek çalışanların yanından ayrıldı.

