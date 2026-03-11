Canlı
        Servis aracı belediye otobüsüyle çarpıştı: 20 yaralı

        Servis aracı belediye otobüsüyle çarpıştı: 20 yaralı

        Konya'nın Karatay ilçesinde servis aracının belediye otobüsüyle çarpışması sonucu 20 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 11:56 Güncelleme:
        Servis ve otobüs çarpıştı: 20 yaralı

        Konya'nın Karatay ilçesinde servis aracının belediye otobüsüyle çarpışması sonucu 20 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi Hanefi Sokak ile Avnidede Sokak kesişiminde meydana geldi.

        20 KİŞİ YARALANDI

        Edinilen bilgiye göre, tali yoldan çıkan servis aracı Hanefi Sokak üzerinde ilerleyen belediye otobüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle servis midibüsü müstakil bir evin bahçe duvarını yıktı. Kazada servis aracı ve belediye otobüsünde bulunan aralarında öğrencilerin de bulunduğu 20 kişi yaralandı.

        KAZAYLA İLGİLİ TAHKİKAT SÜRÜYOR

        Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

