"ESTETİĞE KARŞIYIM"

Öte yandan Sevda Dalgıç, daha önce "Estetiğe karşıyım ama burnum kırıldığı için mecburen yaptırdım. Doktor ne kadar iyi olursa olsun Allah vergisi gibi olmuyor." açıklamasında bulunmuştu.