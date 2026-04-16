Sevdiğim Sensin yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı, yayın akışında yer alıyor mu?
Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Sevdiğim Sensin, yeni bölümüyle bu akşam yayın akışında yer alıp almayacağıyla gündemde. Başrollerinde Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir'in yer aldığı dizinin 10. bölümüne dair beklenti artarken, son gelişmeler sonrası izleyiciler "Bu akşam yeni bölüm var mı?" sorusuna yanıt arıyor. Erkan ve Dicle arasındaki gerilimin giderek tırmandığı hikâyede, son bölümde yaşananlar merak uyandırdı. Peki, Sevdiğim Sensin bugün var mı? Sevdiğim Sensin yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı? İşte 16 Nisan Star TV yayın akışı ile merak edilen soruların yanıtları...
Televizyon dünyasında yaşanan son gelişmeler, Sevdiğim Sensin izleyicisini de yakından ilgilendiriyor. Star TV’de yayınlanan dizinin 16 Nisan Perşembe akşamı ekrana gelip gelmeyeceği araştırılırken, özellikle önceki gün yaşanan yayın değişiklikleri sonrası gözler güncel akışa çevrildi. Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in hayat verdiği karakterlerin kaderini belirleyecek yeni bölümün saati ve yayın durumu izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. İşte bilgiler...
SEVDİĞİM SENSİN BU AKŞAM VAR MI?
Yayın akışında yer alan veriye göre, Sevdiğim Sensin 10. yeni bölümüyle 16 Nisan 2026 Perşembe günü saat 20:00'de Star TV'de yayınlanacak.
Hafta içi yaşanan bazı yayın değişikliklerinin ardından gündeme gelen dizinin yayın düzeninde değişiklik olması durumunda haberimiz güncellenecektir.
SEVDİĞİM SENSİN 10. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
16 Nisan akşamı yayınlanacak yeni bölümde; kontrolünü kaybeden Ferman’ın yeni planları devreye giriyor. Erkan ise öğrendiği sarsıcı gerçekler sonrası Dicle'nin güvenliği ile ailesinin geleceği arasında imkansız bir seçim yapmak zorunda kalacak. Dicle'nin İstanbul'daki varlığına tahammül edemeyen İnci'nin oyunları ise bu kez ayağına dolanabilir.
SEVDİĞİM SENSİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Dicle, Erkan'ın kendisine imzalattığı belgenin aslında bir boşanma evrakı olduğunu öğrenince yıkıldı. Kandırıldığını hisseden Dicle, onuru için bu evliliği tamamen bitirme kararı aldı.
Burçin'in baskılarıyla gerçekleşen nişan töreninde Dicle, herkesin önünde bu evliliğin bir formalite olduğunu açıklayarak salonu buz kestirdi.