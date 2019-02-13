DORinsight, 14 Şubat Sevgililer Günü için yaptığı araştırma sonucunda katılımcıların sevgilisi veya eşiyle birlikteyken telefonla vakit geçirilmesinden rahatsız olduğu sonucu ortaya çıktı. 1-8 Şubat 2019 tarihleri arasında online olarak tamamlanan araştırmaya; Türkiye temsili, ABC1C2DE sosyo-ekonomik segmente mensup, sevgilisi ya da eşi olan 2.061 kişi katıldı. Araştırma kapsamında, katılımcılara sosyal medya alışkanlıkları ve sosyal medyanın ilişkiye etkisiyle ilgili sorular yöneltildi. Çalışmadan çıkan ilginç sonuçlar ise şöyle:

ÇOĞUNLUK SEVGİLİSİYLE 2-4 SAAT GÖRÜŞÜYOR

Yapılan araştırmada ‘Sevgiliniz ya da eşinizle günde kaç dakika yüz yüze görüşüyorsunuz’ sorusuna katılımcıların yüzde 25’i 2 saatten az, yüzde 34’ü 2-4 saat, yüzde 24’ü 5-7 saat, yüzde 10’u 8-10 saat, yüzde 7’si ise 11 saatten fazla cevabını veriyor.

TELEFON ELİMİZDEN DÜŞMÜYOR

Katılımcıların yüzde 20’si gün içinde akıllı cihazlarıyla 2 saatten az vakit geçirdiklerini söylerken, yüzde 41’i 2-4 saat, yüzde 25’i 5-7 saat, yüzde 10’u 8-10 saat, yüzde 4’ü ise 11 saatten fazla vakit geçirdiklerini belirtiyor.

GÜNDE 30 DAKİKA KONUŞUYORLAR

Katılımcılara sevgili ya da eşiyle günde kaç dakika telefonda konuşup mesajlaştıkları sorulduğunda yüzde 14’ü 0-5 dk, yüzde 27’si 6-10 dk, yüzde 30’u 11-30 dk, yüzde 13’ü 31-60 dk, yüzde 16’sı ise 1 saatin üzerinde yanıtını veriyor.

ÇİFTLER TELEFONLA VAKİT GEÇİRİLMESİNDEN RAHATSIZ

Yüzde 37’si sevgilisi ya da eşi birlikteyken telefonla vakit geçirilmesinden rahatsız olduğunu söylerken, yüzde 28’i rahatsız olmadığını, yüzde 35’i de bazen rahatsız olduklarını dile getiriyor.

30 DAKİKADA BİR GÖZÜ TELEFONDA

Katılımcıların yüzde 8’i eşi ya da sevgilisiyle birlikteyken 5 dakikada 1 telefona baktıklarını, yüzde 24’ü 10 dakikada 1 telefona baktıklarını, yüzde 31’i 30 dakikada 1, yüzde 28’i saat başı baktıklarını, yüzde 9’u ise hiç bakmadıklarını söylüyor.

TELEFONU YASAKLAYANLAR VAR

Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 35’i birlikteyken telefon kullanımına kısıtlama getirirken, yüzde 65’i karışmıyor.

KATILIMCILARIN NEREDEYSE YARISI TELEFON YÜZÜNDEN TARTIŞIYOR

Katılımcıların yüzde 45’i telefonla çok vakit geçirdiği için sevgilisi ya da eşiyle tartıştıklarını yüzde 55’i ise tartışmadıklarını anlatıyor.

ŞİFRELER ORTAK

Yüzde 58’i sevgilisi ya da eşleriyle sosyal medya hesaplarının şifrelerini paylaştıklarını, yüzde 42’si ise paylaşmadıklarını dile getiriyor. Katılımcıların yüzde 17’si sevgilisi ya da eşini sosyal medyada gizlice izlediğini (stalk),yüzde 19’u bazen izlediğini, yüzde 64’ü ise izlemediğini söylüyor.

SEVGİLİLERİ ARKADAŞLARI TANIŞTIRIYOR

Sevgilisi ya da eşleriyle nerede tanıştıkları sorulduğunda katılımcıların yüzde 39’u arkadaş aracılığıyla tanıştıklarını, yüzde 19’u okuldan, yüzde 22’si işten, yüzde 11’ü sosyal medyadan tanıştıklarını belirtiyor.

ÇOĞUNLUK ÇİFT FOTOĞRAFI PAYLAŞIYOR

Katılımcıların yüzde 66’sı sosyal medyada sevgilisi ya da eşiyle birlikte fotoğrafını paylaştıklarını, yüzde 34’ü paylaşmadıklarını ifade ediyor.

Katılımcıların yüzde 21’i sevgilisi ya da eşiyle kavga ettikleri zaman onlara inat sosyal medyada paylaşımlar yaptıklarını, yüzde 79’u ise yapmadıklarını dile getiriyor.