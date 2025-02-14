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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Sevgililer günü hediyesini yapay zekaya danışıyorlar - Hediyeye yapay zeka karar verir mi? - Teknoloji Haberleri

        Sevgililer günü hediyesini yapay zekaya danışıyorlar

        Yandex Türkiye, 14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında artan arama sorgularına yönelik bir analiz gerçekleştirdiğini duyurdu. Analiz sonuçlarına göre; Türkiye'de kadınlar Sevgililer Günü için hediye olarak ne alabileceklerini erkeklere kıyasla daha fazla internette arama ihtiyacı hissediyor. Ayrıca, kullanıcılar kutlama için önceden hazırlık yapmayı tercih ediyor. Sevgililer Günü aramaları Ocak ayının sonlarında artmaya başlarken 14 Şubat'ta zirveye ulaşıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2025 - 15:00 Güncelleme: 14.02.2025 - 15:00
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        Hediyeye yapay zeka karar verir mi?
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        Yandex Arama’nın yapay zeka destekli arama özelliği Yazeka üzerinden yapılan sorgulara göre, geçmişte olduğu gibi bu yıl da en çok “hediye alma” konusu öncelik oldu. Bu noktada internet kullanıcılarının klasik hediyeler dışında farklı ne alabileceklerini araştırdıkları “sevgililer günü değişik hediye fikirleri” gibi sorgular aramalarda öne çıktı. Kullanıcılar, Yazeka’dan en çok; “sevgililer günü hediyesi erkek için öneri” ve “sevgililer günü hediyesi kadın için ne alabilirim” sorguları üzerinden çeşitli tavsiyeler aldılar.

        İNDİRİMLER, ÖZEL MEKANLAR, ÇİÇEKLER...

        Sevgililer Günü’nde hem hediyelere hem de mekanlar, konserler gibi etkinlikler konusunda yoğun aramalar yapılıyor. Sevdiklerine çeşitli sürprizler yapmak isteyenler indirim odaklı araştırmaların dışında ise bu yıl en çok “konser” ve “çiçek” ile ilgili aramalar yapıyor.

        Öte yandan, dışarıda bir program yapanlar özellikle hava durumuna karşı hazırlıklı olmak için, o güne yönelik öngörüleri de internetten takip ediyor. Ayrıca, bu özel günü kaçırmak istemeyenler de Yazeka’ya “Sevgililer gününe kaç gün kaldı” şeklinde sorular yöneltiyor.

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