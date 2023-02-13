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14 Şubat Sevgililer Günü mesajları ve sözleri

14 Şubat Sevgililer Günü’nün gelmesiyle, Sevgililer Günü mesajı ve sözleri gündeme geldi. Depremin acısını yaşadığımız şu günlerde, bir nebze olsun eşini veya sevgilisini mutlu etmek isteyenler 14 Şubat Sevgililer Günü mesajı ile ilgili arama yapıyor. İşte sevgiliye ve eşe gönderebileceğiniz resimli 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları ve sözleri...

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  • Sevgililer Günü mesajları galerisi: Eşe, Sevgiliye resimli 14 Şubat Sevgililer Günü mesajı ve sözleri gönder

    Sevgililer Günü mesajları ve sözleri… Bu yıl 14 Şubat Sevgililer Günü buruk ve üzüntüyle yaşanacak. Ülkemiz büyük bir deprem felaketi yaşarken 14 Şubat Sevgililer Günü de hüznün hakim olduğu bir havada geçecek. Buna karşın, biraz da olsun eşini veya sevgilisini mutlu etmek isteyenler için en güzel, resimli Sevgililer Günü mesajı ve sözleri seçeneklerini derledik. İşte, eşinize, sevgilinize gönderebileceğiniz Sevgililer Günü mesajı seçenekleri...

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  • Sevgililer Günü mesajları galerisi: Eşe, Sevgiliye resimli 14 Şubat Sevgililer Günü mesajı ve sözleri gönder

    14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

    Sana olan sevgim ve sadakatim konusunda hiçbir zaman şüphen olmasın. Seni çok seviyorum!

    Ne kadar kötü bir gün geçirsem de, seni gördüğümde her şeyi unutuyorum. Seni seviyorum!

    Kimsenin inanmadığı zamanlarda bile bana inandığın ve her durumda benimle birlikte kaldığın için teşekkürler. Seni her zaman seveceğim!
  • Sevgililer Günü mesajları galerisi: Eşe, Sevgiliye resimli 14 Şubat Sevgililer Günü mesajı ve sözleri gönder

    Seni sevmeye devam edip etmeyeceğim konusunda endişelenmene gerek yok. Seni bugün, yarın ve her zaman seveceğim!

    Benimle kalbini paylaştığın için teşekkür ederim. Seni çok seviyorum!

     

     
  • Sevgililer Günü mesajları galerisi: Eşe, Sevgiliye resimli 14 Şubat Sevgililer Günü mesajı ve sözleri gönder

    Hayatımın en önemli olayı seninle tanışmaktı. Artık bütün yarınlarımı sana aşık olmak için daha fazla sebep bulmak için harcamak istiyorum. Seni seviyorum hayatımın aşkı!

     

    Seni seviyorum çünkü tüm yaşam koşullarında beni mutlu etmek için elinden gelen her şeyi yapıyorsun!
  • Sevgililer Günü mesajları galerisi: Eşe, Sevgiliye resimli 14 Şubat Sevgililer Günü mesajı ve sözleri gönder

    Kimse beni senin sevdiğin gibi sevmiyor. Kimse senin bana hissettirdiğin gibi hissettirmiyor. Bana böyle güzel duygular yaşattığın için seni hayatım boyunca seveceğim!

     

    Seninle tanıştığımdan beri hayat çok daha renkli ve güzel. Kalbimde hiç kimsenin dolduramayacağı bir boşluğu dolduruyorsun. Seni herkesten ve her şeyden daha çok seviyorum!

     

     
  • Sevgililer Günü mesajları galerisi: Eşe, Sevgiliye resimli 14 Şubat Sevgililer Günü mesajı ve sözleri gönder

    Senin kadar özel biriyle ilişki yaşayabileceğimi hiç düşünmemiştim. Büyüleyici gülümsemen, sıcak tavırların ve paylaştığın sevginin hassasiyetini seviyorum. Benim için çok özelsin!

     

    Seni kelimelerin tanımlayabildiğinden, duygularının ifade edebileceğinden ve tahmin edebileceğinden daha çok seviyorum.

     
  • Sevgililer Günü mesajları galerisi: Eşe, Sevgiliye resimli 14 Şubat Sevgililer Günü mesajı ve sözleri gönder

    Seninle tanışmak kaderdi, arkadaşın olmak bir seçimdi, ama sana aşık olmak benim kontrolümün ötesindeydi. Bu yüzden seni kontrolsüzce sevdiğim için bana kızma. Seni sevmekten kendimi alamıyorum!

     

    Ayrı zaman geçirmek zorunda kaldığımızda, seninle ilgili her şeyi özlüyorum. Paylaştığımız tüm anlar gözümde canlanıyor. Tekrar bir araya gelinceye kadar beklemek o kadar zor ki… Seni seviyorum hayatımın aşkı!

     

     
  • Sevgililer Günü mesajları galerisi: Eşe, Sevgiliye resimli 14 Şubat Sevgililer Günü mesajı ve sözleri gönder

    Eğer bir şey olabilseydim, senin göz yaşın olurdum, böylece gözlerinde doğar, yanaklarından aşağıya yaslanıp dudaklarında ölebilirim. Seni çok seviyorum!

     

    Seni o kadar çok seviyorum ki, hayatımdaki her şeyi senin için bırakmaya hazırım. Bana, düşündüğümden daha fazla mutluluk ve neşe getirdin. Seni sonsuza dek seveceğimi bil!

     

     
  • Sevgililer Günü mesajları galerisi: Eşe, Sevgiliye resimli 14 Şubat Sevgililer Günü mesajı ve sözleri gönder

    Sen kimsesiz bir çocuğun saçı okşandığında duyduğu mutluluğu biliyor musun? Sen beni sevdiğinde ben o mutluluğu tüm benliğimle duyuyorum.

     

    Bizim buralarda aşk diye bir şey yoktur. Onun adı sevdadır. Onun adı deliliktir. Onun adı nefestir. Ben seni aldığım nefes kadar seviyorum.
  • Sevgililer Günü mesajları galerisi: Eşe, Sevgiliye resimli 14 Şubat Sevgililer Günü mesajı ve sözleri gönder

    Aşk sanılanın aksine insanı mahkûm değil insanı mutlu eder. Seninle olduğumda çok mutluyum ve seni her gün daha çok seviyorum.

     

    Şimdi sen benim seni ne kadar sevdiğimi soruyorsun ya. Ben seni bir çiçeğin suyu sevdiği kadar, bir gecenin sabaha hayranlığı kadar, bir toprağın yağmuru sevdiği kadar çok seviyorum.
  • Sevgililer Günü mesajları galerisi: Eşe, Sevgiliye resimli 14 Şubat Sevgililer Günü mesajı ve sözleri gönder

    Güzel şeyler hiç bitmesin, mesela senin sevgin.

     

    Issız bir çölde bulduğum su misali seviyorum seni. Hayatımda değer verdiğim en güzel varlık. İyi ki varsın.
  • Sevgililer Günü mesajları galerisi: Eşe, Sevgiliye resimli 14 Şubat Sevgililer Günü mesajı ve sözleri gönder

    Aşk; tam anlamıyla seni gördüğüm anda ya da sesini duyduğumda kalp atışımın sanki yanımdan atlılar geçiyormuş gibi atmasıydı

     

    Korkmayın doya doya sevin sarmalayın sevdiğinizi.

    Aşk asla ölçülemez, sadece hissedilebilir. Hayatımı cennetin renkleri ile boyadın. Aşkın benimle olduğu sürece başka bir şey istemiyorum!

    Aşk görülemez, sadece hissedilebilir diyorlar. Fakat yanılıyorlar. Gözlerinde gerçek aşkı defalarca gördüm. Ve hayatım boyunca gördüğüm en güzel şey buydu.

     

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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