14 Şubat Sevgililer Günü mesajları ve sözleri

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Sana olan sevgim ve sadakatim konusunda hiçbir zaman şüphen olmasın. Seni çok seviyorum!

Ne kadar kötü bir gün geçirsem de, seni gördüğümde her şeyi unutuyorum. Seni seviyorum!

Kimsenin inanmadığı zamanlarda bile bana inandığın ve her durumda benimle birlikte kaldığın için teşekkürler. Seni her zaman seveceğim!