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Sevgililer Günü’nde online harcamalar 7 kat arttı

Pandeminin etkisiyle tüketiciler online alışverişe yönelirken, Sevgililer Günü hediyelerinde de internet alışverişleri başı çekti. Ödeme platformu Param’ın verilerine göre bu yıl 1-14 Şubat tarihleri arasında ParamPOS üzerinden gerçekleşen online işlem adedi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık 27 kat artarken, toplam online harcamalar ise yaklaşık 7 kat artış gösterdi. Ortalama harcama tutarı ise yüzde 75 azaldı

Sevgililer Günü’nde online harcamalar 7 kat arttı
HABERTURK.COM

Param, Sevgililer Günü istatistiklerini açıkladı. Param’ın verilerine göre 1-14 Şubat 2021 tarihleri arasında hem online işlem hacmi hem de online alışveriş tutarı geçen yılın aynı dönemine kıyasla artış gösterdi. Söz konusu tarihlerde ParamPOS’lar ile yapılan online alışverişlerde işlem adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık 27 kat artarken, online alışveriş tutarı ise yüzde 576 yükseldi.

ORTALAMA SEPET TUTARI DÜŞTÜ

Ortalama harcama tutarında ise geçtiğimiz yıla göre düşüş yaşandı. 2020 yılında 974 TL olan rakam, bu yıl 246 TL’ye geriledi. İller bazında incelendiğinde ise bu yıl en çok harcama yapılan şehirler sırasıyla İstanbul, İzmir ve Ankara oldu. Bu 3 büyük ili Gaziantep ve Antalya izledi. Öte yandan Param’ın verilerine göre internetten alışverişler şubat ayının ilk haftasında daha yoğun yaşandı. Sevgililer Günü alışverişi son dakikaya bırakılmadı.

“DEĞİŞEN ALIŞKANLIKLAR KALICI OLACAK”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Param Kurucusu Emin Can Yılmaz, şunları söyledi: “Pandemi tüketici alışkanlıklarında büyük değişimlere yol açtı. Bu yıl Sevgililer Günü döneminde hem işlem adetlerinde hem de işlem hacimlerinde geçen yıla kıyasla ciddi sıçramalar yaşandı. Değişen tüketici alışkanlıklarının önümüzdeki yılarda da kalıcı olacağını öngörüyoruz. Param olarak işimiz her anlamda “e”, dijital olduğu için e-ticaretin büyümesi bizim de büyümemiz anlamına geliyor. ParamKart, ParamPOS ve ParamKredi ürünlerimizle müşterilerin beklentilerini analiz ederek, uygun ürünler hayata geçiriyor ve kullanıcılarımıza kolaylık sağlamaya devam ediyoruz.”

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