Sevgilisini döven okul müdürü açığa alındı

Zonguldak'ta bir meslek lisesinde müdür yardımcısı olan Ahmet M., geçen öğretmenler gününde sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle hakkında açılan soruşturma kapsamında açığa alındı.

DHA'nın haberine göre, 24 Kasım akşamı İncivez Mahallesi'nde meydana gelen olay şöyle gelişti: Başka bir okulda güvenlik görevlisi olarak çalışan C.K., sevgilisi Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Ahmet M.'yi evinde başka bir kadınla yakaladı. C.K. ve Ahmet M. arasında tartışma çıktı. Ahmet M., tartışma sırasında C.K.'yı dövdü. C.K., Soğuksu Polis Merkezi'ne giderek Ahmet Ahmet M.'den şikayetçi oldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü de olayla ilgili soruşturma başlattı. Görevlendirilen müfettişlerin hazırladığı rapor doğrultusunda müdür yardımcısı Ahmet M., açığa alındı.

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