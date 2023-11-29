Sevilla: 2 - PSV Eindhoven: 3 MAÇ SONUCU

B Grubu'ndaki maçta Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven, 2-0 geriden gelerek deplasmanda İspanya'nın Sevilla takımını 3-2 mağlup etti.

Ev sahibi ekibin gollerini Sergio Ramos ve Youssef En Nesyri, konuk takımın gollerini ise Ismael Saibari, Nemanja Gudelj (kendi kalesine) ve Ricardo Pepi attı.

Ramos, 31 yıllık geçmişe sahip UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 10 bininci golünü atarak tarihe geçti.