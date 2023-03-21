Sevilla'da Sampaoli gitti, Mendilibar geldi

Sevilla, teknik direktör Jorge Sampaoli ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Getafe mağlubiyetinin ardından Arjantinli teknik adamın sözleşmesinin feshedildiği aktarıldı.

Açıklamada, kulübün alt sıralarda yer alması ve takımın şu anda çizdiği imajdan dolayı bu kararın alındığının altı çizildi.