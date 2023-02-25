UEFA son 16 turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşti. Bu kapsamda temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 turunda İspanyol ekibi Sevilla ile eşleşti. Karşılaşma öncesinde Sevilla - Fenerbahçe maçının ne zaman oynanacağı merak konusu konusu oldu. Peki, "Sevilla - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?" İşte Sevilla - Fenerbahçe maçında öne çıkan detaylar...