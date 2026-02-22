Canlı
        Sevimlilik uğruna sağlıklarından oluyorlar! Uzmanlar açıkladı: Bu köpek ırkları ciddi solunum problemleriyle karşı karşıya!

        Basık burunlu köpekler sosyal medyada milyonlarca beğeni topluyor, ancak uzmanlara göre bu "şirin" görünüm ciddi sağlık sorunlarını gizliyor olabilir. Cambridge Üniversitesi'nin araştırması, 15 ırkın solunum riski altında olduğunu ortaya koydu. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2026 - 09:07 Güncelleme:
        1

        Kısa burun, büyük gözler ve yuvarlak kafa yapısı… Sevimliliğin simgesi haline gelen bazı köpek ırkları aslında nefes almakta zorlanıyor. Bilim insanları, ciddi risk taşıyan 15 ırkı tek tek açıkladı. Detaylar haberimizin devamında…

        2

        “SEVİMLİ” YÜZLERİN GÖRÜNMEYEN BEDELİ

        Basık burunlu, yuvarlak gözlü ve kısa suratlı köpekler son yılların en popüler evcil hayvanları arasında.

        3

        Ancak uzmanlara göre bu “sevimli” görünüm, bazı ırklar için ciddi bir sağlık sorununun habercisi olabilir. Cambridge Üniversitesi’nde yapılan kapsamlı bir araştırma, 15 köpek ırkının ciddi solunum problemleri riski taşıdığını ortaya koydu.

        4

        BOAS NEDİR, NEDEN TEHLİKELİ?

        Araştırmanın merkezinde, Brakisefalik Obstrüktif Havayolu Sendromu (BOAS) yer alıyor. Brakisefali olarak adlandırılan kısalmış kafatası yapısı, üst solunum yollarını daraltarak köpeklerin rahat nefes almasını engelleyebiliyor.

        5

        Bu durum yalnızca hırıltılı soluma ile sınırlı değil; horlama, çabuk yorulma, sıcağa tahammülsüzlük, hatta bayılma ve ölüm gibi ciddi sonuçlara kadar uzanabiliyor.

        6

        EN YÜKSEK VE ORTA RİSKLİ IRKLAR

        Çalışmaya göre Pekingese ve Japanese Chin en yüksek risk grubunda. King Charles Spaniel, Shih Tzu, Griffon Bruxellois, Boston Terrier ve Dogue de Bordeaux ise orta risk taşıyor.

        7

        Staffordshire Bull Terrier, Cavalier King Charles Spaniel, Chihuahua, Boxer ve Affenpinscher ise hafif risk grubunda değerlendirildi. Daha önce riskli olduğu bilinen Bulldog, French Bulldog ve Pug da tabloya dahil.

        8

        ARAŞTIRMA NASIL YAPILDI?

        Bilim insanları 14 farklı ırktan 898 köpeği inceledi. Kafatası ve burun ölçümleri yapıldı, üç dakikalık egzersiz testinin ardından solunum performansları değerlendirildi. Aşırı basık yüz yapısı, dar burun delikleri ve fazla kilo, riski artıran temel faktörler arasında gösterildi.

        9

        UZMANLARDAN ÇAĞRI

        Araştırmacılar, üreticilerin ve sahiplenmek isteyenlerin yalnızca dış görünüşe odaklanmaması gerektiğini vurguluyor.

        10

        Uzmanlara göre en güvenilir yöntem, köpeklerin sistemli bir solunum değerlendirmesinden geçirilmesi. Çünkü BOAS kalıtsal bir sorun ve tamamen ortadan kaldırılması için bilinçli üretim politikaları şart.

        Kaynak: Daily Mail

