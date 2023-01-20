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İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Şevval isminin anlamı ve kökeni de son zamanlarda öne çıkan arama konularından birisidir.

ŞEVVAL İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Şevval ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Şevval adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Şevval isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

ŞEVVAL İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Şevval ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Hicri takvime göre yılın onuncu ayı, ilk üç günü Ramazan Bayramıdır. Sıcak kanlı, hemen davranan. Ay parçası.

ŞEVVAL ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Şevval ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Şevval adını koymak caizdir.

ŞEVVAL İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Şevval ismini kullanan 55.191 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Şevval ismini kullanan 13.630 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Şevval ismini kullanan 3.451 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Şevval ismini kullanan 1.328 kişi bulunmaktadır.

ŞEVVAL İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Şevval ismine sahip olanlar tam bir kahindirler. Hisleri mükemmel derecede kuvvetlidir. Bazen buna kendileri bile inanamaz. Ancak dikkatli olmaları gerekir. Bazen hisleri ve gerçek hayatı birbirine karıştırabilir, hata yapabilirler. Büyük idealleri ve hedefleri vardır. Bunları gerçekleştirmek için çalışır ve başarılı olurlar. Verimli çalışırlar. Sahiplenmeyi seven insanlardır.

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