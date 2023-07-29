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        Haberler Magazin Şevval Şahin ile Murat Kazancıoğlu suda aşka geldi - Magazin haberleri

        Şevval Şahin ile Murat Kazancıoğlu suda aşka geldi

        Bodrum'da tatil yapan Şevval Şahin-Murat Kazancıoğlu çifti, sabah erken saatlerde plaja indi. Denize giren âşıklar, suda birbirlerini öpücüklere boğdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2023 - 09:55
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin'in Bodrum tatili devam ediyor.

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        23 yaşındaki Şevval Şahin, Yalıkavak'ta objektiflere yansıdı. Sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile birlikte tatil yapan Şahin, sabah erken saatlerde plaja indi.

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        Şevval Şahin, sıcaktan bunalınca sevgilisiyle birlikte kendisini Bodrum'un serin sularına bıraktı. Âşıklar, suda romantik anlar yaşadı.

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        Bu sırada minik yeğenini de denizde yüzdüren Şahin'in bir hayli neşeli olduğu görüldü.

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        Ardından sudan çıkan Şevval Şahin, sevgilisiyle birlikte şezlongta güneş banyosu yaptı. Şahin ile Kazancıoğlu, birbirlerini öpücüklere boğdu.

        #Şevval Şahin
        #Murat Kazancıoğlu
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