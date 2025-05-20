Şevval Şahin'in tatil pozları

2018 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, tatile çıktı.

Şevval Şahin, tatil rotası olarak Göcek’i tercih etti.

REKLAM

Tekne tatilinden karelerini sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.

Şevval Şahin, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; "Niteliğin olduğu zamanda bir büyü var; öyle alelacele geçiştirilen değil, gerçekten dolu dolu yaşanan cinsten. İhtiyaç duyduğunu bilmediğin yerlerden içini dolduran türden… Bu anıları, o yumuşak altın ışığı, paylaşılan sessizlikleri, filtresiz sohbetleri ve dolu kalpleri büyük bir minnetle taşıyacağım."