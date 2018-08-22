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“Savcılık takipsizlik verdi ama kostüm asistanı bir üst mahkemeye başvurdu. Süreç tam olarak aklanmış değil. Sözleşmelerimiz olduğu için devam etmek durumundayız. Böyle bir konuyla anılmak istemezdik. Ekip olarak bu durumdan hoşnut değiliz” dedi.